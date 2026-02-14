NHL.cz na Facebooku

NHL

Tři miliony za klid v obraně. Švédský bek ze San Jose je žádaným zbožím

14. února 13:30

David Zlomek

Mike Grier byl u toho, když Buffalo Sabres v roce 2011 naposledy zažili atmosféru play-off. Nyní, v roli generálního manažera San Jose Sharks, drží v rukou hráče, který může jeho bývalému klubu pomoci k historickému návratu. Timothy Liljegren se stal jedním z nejvíce skloňovaných jmen před letošní uzávěrkou přestupů.

Šestadvacetiletý švédský pravák je podle insidera Davida Pagnotty na seznamu hráčů, u kterých jsou Sharks ochotni naslouchat nabídkám. Nejvýraznějším zájemcem je právě Buffalo. Jarmo Kekäläinen, který v prosinci převzal otěže po Kevynu Adamsovi, sledoval neuvěřitelnou jízdu svého týmu, ale také rostoucí únavu klíčových beků.

„Není žádným tajemstvím, že Sabres by měli hledat posílení hloubky na pravé straně své obrany a příchod Liljegrena by jim přesně to poskytl,“ napsal Michael DeRosa z The Hockey News. Buffalo se stalo až příliš závislé na své elitní čtveřici Dahlin, Power, Byram a Samuelsson. Ti v posledních měsících odehráli monstrózní minuty a únava se začala projevovat.

Trenér Lindy Ruff navíc postrádá důvěru v náhradníky jako Bryson nebo Metsa poté, co zranění vyřadila Timminse a Kesselringa. Liljegren se svými zkušenostmi z play-off v Torontu představuje pro Ruffa spolehlivou variantu, která dokáže zablokovat stovky střel a přitvrdit v klíčových momentech zápasu.

Situaci však bedlivě sleduje i Pittsburgh. Generální manažer Kyle Dubas, který Liljegrena do NHL draftoval, vidí v šikovném Švédovi ideální posilu pro pravou stranu defenzivy Penguins. Tým z Pensylvánie je druhý v divizi a Dubas bude před 6. březnem pravděpodobně agresivním kupcem, aby Crosbyho partě zajistil další šanci na pohár. Do hry o Liljegrena se hlásí také Detroit Red Wings. Steve Yzerman hledá cestu, jak vylepšit spodní obranný pár a konečně ukončit půst bez play-off. Seznam zájemců doplňují dle DeRosy New York Islanders a Ottawa Senators.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Slováci padli se Švédy, přesto jsou blízko přímému postupu! Lotyši udolali Němce

14. února 14:55

Hrůzné zranění švýcarské star. Z ledu na nosítkách, Kanada zaujala empatickým gestem

14. února 11:33

Laine s poloviční slevou k mání. Dle novinářů by zapadl do Pittsburgu i Caroliny

14. února 11:30

Dozvuk NHL na olympiádě? Manažeři v lize prý ztrátu moci nenesli lehce

14. února 7:00

nhl.cz doporučuje

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

4. února 11:30

Vítej zpět, Lukáši! Dostál si skvostným výkonem vychutnal Nečase a spol.

22. ledna 9:30

Nagano 1998: Den, kdy Kanada odepsala svého Mesiáše

18. ledna 18:15

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.