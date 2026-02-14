Tři miliony za klid v obraně. Švédský bek ze San Jose je žádaným zbožím

14. února 13:30David Zlomek
Mike Grier byl u toho, když Buffalo Sabres v roce 2011 naposledy zažili atmosféru play-off. Nyní, v roli generálního manažera San Jose Sharks, drží v rukou hráče, který může jeho bývalému klubu pomoci k historickému návratu. Timothy Liljegren se stal jedním z nejvíce skloňovaných jmen před letošní uzávěrkou přestupů.
Šestadvacetiletý švédský pravák je podle insidera Davida Pagnotty na seznamu hráčů, u kterých jsou Sharks ochotni naslouchat nabídkám. Nejvýraznějším zájemcem je právě Buffalo. Jarmo Kekäläinen, který v prosinci převzal otěže po Kevynu Adamsovi, sledoval neuvěřitelnou jízdu svého týmu, ale také rostoucí únavu klíčových beků.
„Není žádným tajemstvím, že Sabres by měli hledat posílení hloubky na pravé straně své obrany a příchod Liljegrena by jim přesně to poskytl,“ napsal Michael DeRosa z The Hockey News. Buffalo se stalo až příliš závislé na své elitní čtveřici Dahlin, Power, Byram a Samuelsson. Ti v posledních měsících odehráli monstrózní minuty a únava se začala projevovat.
Trenér Lindy Ruff navíc postrádá důvěru v náhradníky jako Bryson nebo Metsa poté, co zranění vyřadila Timminse a Kesselringa. Liljegren se svými zkušenostmi z play-off v Torontu představuje pro Ruffa spolehlivou variantu, která dokáže zablokovat stovky střel a přitvrdit v klíčových momentech zápasu.
Situaci však bedlivě sleduje i Pittsburgh. Generální manažer Kyle Dubas, který Liljegrena do NHL draftoval, vidí v šikovném Švédovi ideální posilu pro pravou stranu defenzivy Penguins. Tým z Pensylvánie je druhý v divizi a Dubas bude před 6. březnem pravděpodobně agresivním kupcem, aby Crosbyho partě zajistil další šanci na pohár. Do hry o Liljegrena se hlásí také Detroit Red Wings. Steve Yzerman hledá cestu, jak vylepšit spodní obranný pár a konečně ukončit půst bez play-off. Seznam zájemců doplňují dle DeRosy New York Islanders a Ottawa Senators.
