Tři kola stačí. McDavid ve stopách Petera Forsberga

Hokejový vkus je samozřejmě věc ryze individuální, někomu chybí tvrdost devadesátek, jinému evokuje současný hokej spíš rychlobruslení, minimálně co do gólového koření k nám ale byly letošní boje o Stanley Cup velmi štědré. V základní části padalo v průměru 6,28 branky na utkání, což bylo nejvíc od sezóny 1995-96 (také 6,28); v play off jsme se dostali dokonce na 6,31!

Není proto divu, že hned několik hráčů udrželo bodový průměr vysoko přes bod na zápas. Connor McDavid a Leon Draisaitl, jejichž Edmonton bavil osmdesátkovými nakládačkami, měli průměr dokonce dva body na utkání. McDavid vyhrál produktivitu, třebaže nezasáhl do finále! Na 33 bodů mu stačila v play off tři kola, šestnáct zápasů.

Body, body, body, až do srážky s Haškem

Naposledy se podobným kouskem blýsknul populární „Foppa“ v sezóně 2001-02. Peter Forsberg tehdy šokoval svými výkony tím víc, že naskočil do play off po vynechané základní části!

„Činím těžké rozhodnutí,“ oznamoval před startem ročníku na tiskovce doma ve Švédsku. „Nicméně cítím, že nemůžu hrát na úrovni, kterou od sebe očekávám. Řada zranění a několik operací z poslední doby mě přivedlo k tomuto řešení. Neloučím se úplně. Hokej miluji. Míním se udržovat. Určitě nepřiberu dvacet kilo.“

Jak tehdy osmadvacetiletý útočník slíbil, tak se také stalo. Odpočinul si a po vypuštěné základní části vlétl do play off jako uragán. Colorado obhajovalo pohár a do bojů o něj šlo s 99 body po základní části jako jeden z favoritů.

Forsberg nasbíral v sériích proti Los Angeles, San Jose a Detroitu 27 bodů (9+18) v 19 utkáních. Nejdéle se táhla bitva s Red Wings, kde si tehdy plnil sen o Stanley Cupu Dominik Hašek. Colorado vedlo po pěti duelech 3:2, pak ale prohrálo 0:2 a na závěr série vybouchlo 0:7. Vedle naganského semifinále jde zřejmě o nejslavnější triumf Dominátora proti rivalovi Patricku Royovi.

Forsberg na čele produktivity zůstal i po finále. Druhý skončil sedmatřicetiletý Steve Yzerman z Detroitu s 23 body (6+17). Po příchodu Scottyho Bowmana a interním rozhovoru změnil lídr Wings svou hru. Daleko víc se zaměřil na defenzivní práci, přičemž nepřestával přispívat ofenzivě.

Švédský forvard zvládl totéž ještě v roce 1999. Také tehdy skončilo Colorado před branami finále a Forsberg byl s 24 body (8+16) v 19 utkáních play off nejlepší. Druhý Mike Modano z vítězného Dallasu měl o bod méně (5+18).

Zpátky do budoucnosti

Z letošních finalistů se nakonec edmontonské dvojici nejvíc přiblížil s 29 body Cale Makar (8+21), fenomenální obránce, který po zásluze získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Ve statistikách McDavida zaujme také hodnota +15, s Byramem a Landeskogem nejvyšší číslo ve vyřazovacích bojích, přestože Edmonton v divokých zápasech hodně inkasoval.

McDavid a Draisaitl překonáním třicetibodové hranice před postupem do finále rozšířili okruh hokejistů, jimž se něco takového podařilo, ze sedmi na devět. Před nimi to byli Wayne Gretzky, Doug Gilmour, Rick Middleton, Mario Lemieux, Barry Pederson, Mark Recchi a Mark Messier.

McDavidových 156 bodů v základní části včetně play off je nejlepší zápis v NHL od sezóny 1995-96. Explozivní útočné duo Penguins tehdy dalo dohromady 360 bodů. Jágr 172, Lemieux 188.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+