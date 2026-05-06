Tři jména, jedna trofej. NHL odhalila finalisty pro nejlepšího nováčka

6. května 10:30

David Zlomek

NHL v úterý oficiálně oznámila trojici finalistů na Calder Memorial Trophy, prestižní ocenění pro nejlepšího hráče v jeho první sezoně v lize. Letošní výběr, o kterém rozhodují členové Asociace profesionálních hokejových novinářů, nabízí souboj mezi historicky produktivním obráncem a dvěma útočníky, kteří se okamžitě stali pilíři svých ofenziv. Mezi finalisty se probojovali Matthew Schaefer, Ivan Demidov a Beckett Sennecke.

Jednoznačným favoritem na zisk trofeje je osmnáctiletý obránce New York Islanders Matthew Schaefer. Jednička posledního draftu prožila debutovou sezonu, která se zapíše do dějin. Schaefer nasázel 23 gólů, čímž vyrovnal nováčkovský rekord Briana Leetche z roku 1989. Stal se také nejmladším obráncem v historii NHL, který pokořil hranici 50 bodů, celkem jich nasbíral 59, což ho zařadilo na třetí místo v produktivitě všech letošních nováčků.

Pokud Schaefer zvítězí, stane se prvním hráčem Islanders s touto trofejí od Mathewa Barzala (2018) a zařadí se po bok legend, jako jsou Denis Potvin nebo Mike Bossy.

V cestě mu však stojí Ivan Demidov, který v dresu Montrealu Canadiens potvrdil pověst ofenzivního fenoménu. Dvacetiletý útočník, kterého si Habs vybrali v roce 2024 jako pětku draftu, ovládl bodování nováčků se 62 body a se 43 asistencemi byl nejlepším nahrávačem mezi debutanty. Demidov, který do NHL vletěl po skvělém ročníku v KHL, je také klíčovou postavou Montrealu v probíhajícím play-off.

Pro Canadiens by jeho případné vítězství znamenalo unikátní „back-to-back“ úspěch, jelikož loni Calder Trophy získal jejich obránce Lane Hutson.

Trojici uzavírá Beckett Sennecke z Anaheimu Ducks. Dvacetileté pravé křídlo, draftované v roce 2024 jako trojka v pořadí, prožilo rovněž gólově explozivní rok. Sennecke nastřílel 23 branek, čímž v této statistice vévodí nováčkům společně se Schaeferem, a celkem posbíral 60 bodů.

Pro Ducks, kteří aktuálně bojují ve druhém kole s Vegas, je Sennecke prvním finalistou na tuto cenu od Trevora Zegrase v roce 2022. Anaheim přitom na svého historicky prvního vítěze Calder Trophy stále čeká, nejblíže mu byli právě Zegras a dříve Bobby Ryan, kteří oba skončili na druhém místě.

