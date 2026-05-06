Tři góly ze čtyř střel a šel! Střídání brankáře nakoplo Sabres k demolici Montrealu

17. května 10:00

David Zlomek

Hokejisté Buffala Sabres prožívají v probíhajícím druhém kole play-off pořádné brankářské rodeo, ale ani neustálé rošády v brankovišti jim nezabránily v tom, aby si vynutili rozhodující sedmý zápas proti Montrealu Canadiens. Sabres během série sáhli už ke čtyřem brankářským střídáním, přičemž v posledních dvou duelech měnili gólmana přímo uprostřed zápasu.

V sobotním šestém utkání na ledě Montrealu inkasoval startující Alex Lyon tři branky z pouhých čtyř střel a už v jedenácté minutě přepustil své místo Ukko-Pekkovi Luukkonenovi. Buffalo v tu chvíli prohrávalo 1:3, ale bleskový impuls zafungoval dokonale. Hosté nastříleli sedm gólů v řadě, zdemolovali Canadiens na jejich vlastním ledě výsledkem 8:3 a přenesli sérii za vyrovnaného stavu 3:3 do domovského KeyBank Center.

Pro finského gólmana Luukkonena, který po svém příchodu na led zlikvidoval všech 18 střel, není tato brankářská houpačka ničím novým. V play-off už zažil zářivé momenty i tvrdé pády, včetně střídání v prvním kole proti Bostonu nebo nečekaného odvolání po dvou třetinách v pátém duelu s Montrealem.

„V přípravě není žádný rozdíl. Na každý zápas se chystáte stejně a musíte být připraveni naskočit. Proto jsou v týmu dva brankáři,“ poznamenal. Jeho přínos ocenil i hlavní trenér Lindy Ruff, který přiznal, že Lyon zkrátka neměl svůj den. „Neuvěřitelně nám pomohl. Předvedl čtyři nebo pět klíčových zákroků, kterými nás udržel ve hře.“

Sebevědomí před pondělním zápasem o všechno nechybí ani kabině, kterou střelecky táhli dvógóloví Jack Quinn s Konstou Heleniusem a čtyřbodový Tage Thompson. Přestože Sabres v letošním play-off vyhráli před vlastními fanoušky jen dva ze šesti zápasů, možnost rozhodnout sérii na domácím ledě je nesmírně nabíjí

„Bude to úžasné. Pro spoustu kluků v téhle šatně je to úplně nová zkušenost a něco, o čem sníte od dětství,“ zářil Thompson po dominantním obratu. Vítěze této bitvy čeká ve finále Východní konference odpočatá Carolina, ale momentálně se soustředí pouze na nejbližších šedesát minut. „Kdyby se nás v září někdo zeptal, zda bereme sedmý zápas druhého kola, všichni bychom to okamžitě chtěli. Jsme ve skvělé pozici a teď už záleží jen na tom jednom jediném utkání,“ uzavřel Thompson.

