Tři destinace pro Fleuryho. Koho by mohl posílit?

Situace kolem Marca-Andreho Fleuryho byla v létě jedna z těch nejdivočejších. Po velkém dramatu, které vyvolala jeho výměna do Chicaga, ale pravidelně chytá a ukazuje, že je stále kvalitním gólmanem. I proto se začíná hlasitě mluvit o tom, koho by mohl poslední vítěz Vezinovy trofeje posílit.

Bohužel pro Chicago to totiž vypadá, že na play off to letos nebude, a tak se Blackhawks dostanou do pozice prodávajícího. A Fleury by mohl být první na seznamu.

Pokud začneme logicky uvažovat, jeden z prvních týmů, který nás napadne, je Edmonton Oilers.

O jejich situaci v brankovišti byly napsány stovky řádků. Koskinen nedosahuje potřebných kvalit, Smith je náchylný na zranění a Skinner je v play off nezkušený.

Řešením tohoto problému by mohl být Fleury. Okamžitě by se stal jedničkou a tápající tým by příchod takového gólmana rozhodně povzbudil. Blackhawks by určitě neprodávali levně, avšak nutno dodat, že s Oilers v poslední době pár obchodů provedli, vztahy by tak měly být dobré.

Druhou možností je Colorado.

To vsadilo své naděje na Darcyho Kuempera. Bývalý gólman Arizony sice předvádí celkem solidní výkony, nicméně o výhry se zasluhují víc než on spíše střelci v poli. Procentuální úspěšnost zákroků totiž nemá ani 91 %, a tak je otázkou, jak úspěšný bude, až se ofenzivě přestane dařit.

Na šanci pochopitelně čeká Pavel Francouz, ale jeho náchylnost na zranění není něco, co by vedení Avalanche dodávalo jistotu.

Tahle dvojka tedy způsobuje víc otazníků než odpovědí, i proto je s Coloradem Fleury spojován.

Třetím do party je pak Fleuryho domov. Pittsburgh.

Ten zase všem jednou vytřel zrak a zběsile míří do play off. Mnozí se shodují, že by mohlo jít o poslední větší úspěch legendární party, kterou Penguins mají. Crosbymu, Letangovi a Malkinovi však schází jeden kamarád k tomu, aby byli kompletní. Ano, Marc-Andre Fleury.

Nedá se říct, že by okamžitě plnil roli jedničky, jelikož Tristan Jarry zažívá parádní ročník, ovšem to samé se nedá říct o jeho dvojce Casey DeSmithovi.

Pro Fleuryho by to nebylo nic nového. Podobnou situaci už jednou zažil s Mattem Murrayem. Mladší gólman sice chytal víc, Fleury byl však obrovskou součástí týmu.

Nakonec se hodí dodat, že všechno bude stát a padat na Fleurym. Pokud bude chtít být vyměněn, Chicago mu přání splní. Pokud ne, dá se očekávat, že Fleury dochytá sezonu v Chicagu.

