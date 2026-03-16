Tři, čtyř, pět mega plus? David Pastrňák je hráč, který se vyplatí

30. dubna 8:30

Jiří Lacina

Takhle ho známe. V play off 2024, kdy mu řada českých fanoušků sobecky přála vyřazení kvůli pražskému šampionátu, rozhodl „Pasta“ svou trefou v prodloužení sedmý zápas s Torontem. Ten gól měl obrovskou hodnotu. Posunul klub do dalšího kola.

V noci na středu rozhodl David Pastrňák další trefou v prodloužení pátý zápas s Buffalem. K postupu je zatím daleko a dost možná k němu vůbec nedojde, i tak má ten gól svou cenu. Vybojoval totiž pro Boston šestý zápas doma.


Trefy jsou tím cennější, že v obou případech nešlo o žádné „šmudly“. Pokaždé je determinovala agresivní snaha nacpat se do šance, přebruslit soupeře a kumšt „face to face“ vůči brankáři zakončit. Proti Torontu to byl blafák do bekhendu, proti Buffalu do forhendu.

Kalkulace: Kolik to hodí?

I kdyby tentokrát Boston nakonec nepostoupil, ziskem šestého duelu doma jeho pokladna zajásá. Příjmy klubu z jednoho domácího utkání play-off se skládají z několika pilířů. Prvním a nejviditelnějším jsou tržby ze vstupného. Ceny lístků jsou v této fázi sezóny obvykle o 20-50 % vyšší než v základní části. TD Garden pojme 17 850 diváků. Hrubé tržby tak mohou tvořit 4-6 miliónů jen za tento zápas.

Druhým pilířem jsou příjmy z prodeje občerstvení, suvenýrů a merchandisingu přímo v aréně. Během play-off je utrácení fanoušků na jednoho návštěvníka statisticky vyšší než v základní části, což je jev popsaný v literatuře o sportovním marketingu jako „efekt zvýšené loajality“.

Další (příjmy z vysílacích práv a sponzorských smluv) neřešme, ať nejsme složití.

NHL si z toho nejpodstatnějšího, tedy prodeje vstupenek, část vezme. Může to být až třetina. Z ní se ale něco Bostonu po sezóně oklikou vrátí. Samotné vstupné může reálně Bruins už teď přinést určitě 3 milióny navíc. Spolu s dalšími tržbami v hale (jídlo, VIP boxy, suvenýry) to může být 5-6 miliónů. Odhad je spíš konzervativní.

Samozřejmě, je tady sportovní hledisko. Fanoušek fandí a chce si své hvězdy užívat. S každým kolem play off je má k dispozici víc, pouto vzájemnosti se prohlubuje, tvoří se vzpomínky. Ale i kdybychom měřili přínos jen penězi. David Pastrňák hraje letos za 13 miliónů dolarů. Významnou část svého letošního platu (30-40%) si zasloužil a zcela explicitně vydělal jen touto důležitou trefou.

Tohle přesně od hlavní hvězdy týmu chcete!

Jak moc jsou takové zásahy cenné, viz odkaz na tuto tabulku. Jaromír Jágr dal v play off NHL čtyři góly v prodloužení. Petr Sýkora a Martin Havlát po třech. Rekordmanem NHL je Joe Sakic (8), následován Mauricem Richardem (6).

Aktuálně z nhl.cz

Crosby stojí o Malkina u Tučňáků. Zájem má i ruský veterán, hotovo ale zdaleka není

1. května 18:00

Gentlemani na ledě: Poslední trofej pro Kopitara, nebo triumf dravého mládí?

1. května 14:00

Investice, která se vyplatila. Hughes zlomil rekordy Wild a poslal tým dál

1. května 12:00

Další zklamání. McDavid ale překvapený nebyl: Celou sezonu jsme čistý průměr

1. května 10:00

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

