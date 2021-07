Tři bratři. Hughesovi jsou prvním sourozeneckým triem taženým v TOP TEN draftu NHL

Trojka amerických bratří psala historii. Luke Hughes byl letos tažen ze čtvrtého místa a doplnil tak své bratry, kteří šli na draftu rovněž v prvním kole. Quinna si v roce 2018 zamluvil jako sedmičku Vancouver, Jacka o rok později z prvního místa Devils. Luke se připojí k Jackovi v New Jersey.

Celkově jde o historicky první trojici bratrů v TOP TEN NHL draftu. Blízko byli bratři Staalovi, Marc se ale nakonec do desítky nevešel. Eric Staal (2003, 2. místo), Marc Staal (2005, 12. místo), Jordan Staal (2006, 2. místo).

Nejmladší Luke je se 188 centimetry z celého tria nejurostlejší. Parametry jsou dnes u obránců vyhledávanou komoditou. Po roce v americkém programu talentů stráví stejně jako Quinn nadcházející sezónu po draftu na univerzitě. Za americký „development“ tým nasbíral loni 34 bodů ve 38 zápasech, pak si bohužel poranil šlachu na noze.

„Luke je excelentní bruslař,“ tvrdí asistent trenéra z Michiganu. „Je dobře stavěný a vysoký, moderní dynamický obránce. Má skvělé vidění hry s vysokou inteligencí a opravdu dobrou střelu. Očekává se, že bude velmi rychle schopný mužstvu pomoct.“

S ohledem na den narození 9. září byl rodák z Manchesteru v New Hampshire jedním z nejmladších hráčů na letošním draftovém menu. Je mu stále teprve sedmnáct let. Že se stane součásti organizace Devils, kde to Jack zkusil na rozdíl od bratrů hned v osmnácti po draftu, dopředu netušil. Napětí ukončil až draft, který sledoval doma u televize.

„Hrát NHL je splněný sen. A splněným snem určitě bude i nastupovat s bráchou. Tohle všechno se urodilo dnes večer, jsem šťastný, že budu Ďáblem a zahraju si s Jackem,“ prohlásil obránce.

V Michiganu bude hrát v jednom týmu s jedničkou draftu Owenem Powerem. Mužstvo obsahuje několik letos draftovaných hráčů, bude silné. „Jsem naprosto nadšený, že budu hrát v Michiganu,“ dodal nejmladší z Hughesů už před pár týdny. „Myslím, že budeme mít příští rok skutečně dobrý tým. Doufejme, že dojdeme daleko a všechno to vyhrajeme.“

Bratr Quinn zvolil univerzitní cestu už před draftem a v Michiganu setrval ještě rok po něm. Vyplatilo se. „Sledoval jsem Quinna, jak moc tam vyspěl jako hráč a ještě víc jako osobnost. Potkal tu opravdu chytré lidi, udělal trvalé přátele. Moc se na to těším,“ dodává Luke Hughes.

