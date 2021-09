Trhání rekordů? Ale kdeže! McDavid se soustředí na obranu

Connor McDavid uplynulému ročníku naprosto dominoval. Jeho bodové tempo se zapsalo do dějin, a i díky tomuto kousku se na konci ročníku radoval ze zisku hned několika individuálních trofejí. K té týmové má však stále daleko, a tak se snaží zlepšovat ve všech směrech. Toto léto se dle svých slov zaměřil hlavně na defenzivu.

Možná by se dalo říct, že v ofenzivě není co zlepšovat. 56 utkání, 105 bodů. Tady se moc není o čem bavit.

To McDavid ví, možná i proto po sezoně dlouho nezahálel a pustil se do práce. Na léto si stanovil jasný cíl, a sice stát se komplexnějším hráčem. Momentálně na tom pracuje i s ostatními hokejisty na jednom ze soukromých tréninkových kempů.

„Jo, teď se snažím všechno pilovat a pracovat na detailech,“ řekl McDavid. „Snažím se být stoprocentně připraven ve všech ohledech, ať se na přípravném kempu dlouho nerozkoukávám.“

Čtyřiadvacetiletý borec už by však potřeboval hlavně týmovou trofej. To se ne a ne podařit. I proto chce přiložit ruku k dílu ještě víc – jako kdyby nestačilo, že uplynulou sezonu zakončil s průměrem 1,875 bodu na zápas. Jeho dalším cílem je mnohem větší pomoc ve vlastním pásmu.

„V létě jsem dost pracoval na soubojích. Ať už jeden na jednoho nebo při nějakých malých zápasech,“ popisoval Kanaďan. „Přišel jsem na to, že tady mám nedostatky. Chci pomoct klukům zastavovat a sbírat puky. V obraně mám co dohánět.“

To jsou slova, která musí všechny příznivce Oilers těšit. Z McDavida totiž není jenom mašina na body, ale je z něj hráč, který chce vynikat kdekoliv na ledě a který udělá cokoliv, aby pomohl.

„Jdu do své sedmé sezony. Pořád na sobě musíte pracovat, a to nejen v ofenzivě. Abyste si tohle uvědomili, musíte trochu dospět. Prošel jsem si tím a vím, o čem mluvím,“ pokračoval McDavid.

Bylo by nefér kapitána Oilers kritizovat za to, že stále nepřišel týmový triumf. Historie NHL čítá hned několik mladých kapitánů, kteří byli naprostými hvězdami, Stanley Cup byl však i přesto na míle vzdálený. Alex Ovečkin či Steve Yzerman by mohli vyprávět.

„Každý tak nějak ví, jak moc je cesta ke Stanley Cupu dřina, ale musíme tomu porozumět jako tým. Že záleží na každé maličkosti, na každém detailu,“ popisuje. „Tohle jsou lekce, které se musíte naučit. Řekl bych, že už jsme si něčím prošli, takže doufám, že úspěch přijde dříve než později.“

