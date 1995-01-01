NHL.cz na Facebooku

Trh volných hráčů? Pro zájemce o elitní obránce skončil dřív, než vůbec začal

13. března 12:00

David Zlomek

S blížícím se létem se pohledy analytiků upírají na trh s volnými hráči, který se v obraně začíná povážlivě zužovat. Mezi nejzářivější jména patří John Carlson, Rasmus Andersson a Jacob Trouba. Navzdory spekulacím však roste pravděpodobnost, že první dva jmenovaní se na volný trh 1. července vůbec nedostanou. Jejich současné kluby – Vegas a Anaheim – s nimi mají dlouhodobé plány, i když u každého z nich je situace trochu odlišná.

Když Vegas Golden Knights 18. ledna získali Rasmuse Anderssona, očekávalo se, že prodloužení smlouvy bude jen otázkou dní, podobně jako tomu bylo před lety u Noaha Hanifina. O dva měsíce později je však ticho. Důvodem však není nezájem klubu, ale neúprosná pravidla kolektivní smlouvy (CBA).

Vegas se aktuálně nachází v unikátní pasti, pro příští sezonu mají projektovaný prostor pod platovým stropem pouze 3,2 milionu dolarů, což je nejméně v celé NHL. Tato částka navíc zahrnuje i plat Alexe Pietrangela (8,8 mil. USD). Podle pravidel CBA tak Knights momentálně Anderssona jednoduše nemohou podepsat, protože by se do limitu nevešli. Očekává se však, že 1. července, kdy platový strop výrazně vzroste a Pietrangelo bude moci být znovu zapsán na listinu dlouhodobě zraněných (LTIR), se prostor uvolní a podpis Anderssona bude prioritou číslo jedna.

V Anaheimu je situace s Johnem Carlsonem o poznání klidnější. Kačeři rozhodně neobětovali vysoké drafty za šestatřicetiletého beka jen proto, aby u nich odehrál pár zápasů jako „nájemná síla“. Generální manažer Pat Verbeek chce s Carlsonem a jeho agentem Rickem Curranem o budoucnosti jednat, ale nikam nespěchá.

Záměrem klubu je nechat Carlsona, aby se v novém prostředí pořádně usadil a aby se jeho rodina stihla v Anaheimu aklimatizovat. Pokud by došlo k dohodě, odhaduje se, že by mohlo jít o dvouleté prodloužení v hodnotě 8 až 9 milionů dolarů ročně.

Kromě těchto dvou hvězd už seznam kvalitních beků mezi volnými hráči (UFA) vypadá dost chudě. Pokud si Vegas i Anaheim své opory pojistí, zbude na trhu v podstatě jen Jacob Trouba a několik hráčů druhé vlny. Pro týmy, které v létě zoufale potřebují posílit defenzivu, to znamená jediné: budou muset budovat přes trejdy.

