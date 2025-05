Třetí pokus by mohl vyjít. Bettman potvrdil zájem NHL o návrat do Atlanty

Komisionář NHL Gary Bettman nevyloučil možnost, že se liga po letech vrátí do Atlanty – a to s vážně míněným třetím pokusem. „Je to jiné místo než tehdy, když odcházeli Flames nebo Thrashers,“ prohlásil v pátek večer z floridské Amerant Bank Areny. „To, co se stalo v minulosti, podle mě nemá vliv na to, jestli se tam vrátíme – pokud budou všechny potřebné díly na místě.“

Těmi „díly“ je podle Bettmana silný vlastnický subjekt, odpovídající aréna, prosperující trh a tým, který pomůže zvednout příjmy celé ligy. A právě takový projekt se snaží přivést k životu Vernon Krause, který plánuje nový klub NHL usadit ve Forsyth County ve státě Georgia.

„Jsme v závěrečné fázi,“ řekl Krause pro místní stanici 11 Alive News. „Chystáme se do New Yorku představit komisionáři naši kompletní nabídku. Máme pozemek, máme změnu územního plánu, právníci dokončují dokumentaci. S investory jednáme už dva roky.“

Krause ale není jediný. O návrat NHL do oblasti Atlanty usiluje také bývalý hráč a současný televizní expert Anson Carter se svou skupinou Alpharetta Sports & Entertainment Group. Krause je přesvědčen, že jeho projekt má navrch právě díky výhodné lokaci.

„Pokud mají naši konkurenti vlastní pozemky, tak o tom nevíme. My si ale myslíme, že jsme ve velmi dobré pozici,“ dodal s tím, že je velmi sebevědomý, co se týče šancí na úspěch.

Bettman připustil, že NHL už byla kontaktována několika zájemci a jednala i s lokálními politickými představiteli. Liga ovšem zatím nevypsala žádný formální proces výběru nového týmu a odmítá stanovit konkrétní časový rámec.

„Když někdo složí všechny kousky skládačky, poslechneme si ho. A pokud to bude dávat smysl, předložím to výkonnému výboru a poté i radě guvernérů,“ uvedl Bettman.

Jasné ale je, že k hlasování o expanzi dojde až poté, co bude uzavřena nová kolektivní smlouva mezi ligou a hráčskou asociací. Současný dokument vyprší po sezoně 2025/26, nicméně podle Bettmana by jednání mohla být hotová výrazně dřív: „Nečekám, že to bude trvat celý rok. Spíš naopak. Myslím, že to zvládneme dřív.“

