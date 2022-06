Trenérské hvězdy k mání. Kam zamíří Trotz a spol.?

Není jim přisuzována taková sláva, ale přece jsou klíčovými členy týmu. Na trhu je letos spousta trenérských jmen, která vzbuzují pozornost. Ať už jménem či předchozími výkony. Hned několik týmů pak přemýšlí o změně trenéra či zaplnění prázdné pozice. Kam by tedy mohly zamířit trenérské hvězdy?

Největším jménem, o kterém jsme i nedávno psali, je rozhodně Barry Trotz. Zkušený trenér, jenž v poslední době přivedl podceňované Islanders dvakrát do konferenčního finále, byl na konci sezony vyhozen. Média se předháněla v tom, proč se tak stalo, pravý důvod však asi zná pouze Trotz a boss Isles Lou Lamoriello.

Největší úsilí o jeho angažování vykazuje Winnipeg. Není se čemu divit. Jets jsou v podobně situaci jako byli Isles, když Trotz přicházel. Jazýčkem na vahách je rozhodně Trotzův původ, jelikož pochází právě odtud.

Kromě Winnipegu však Trotz dle novináře Pierra LeBruna mluvil například s Philadelphií, Vegas a Detroitem. Zájem roste i u Dallasu.

Dalším vyhozeným trenérem byl Peter DeBoer. Vegas, které vedl, by minulou sezonu nejradši celou vymazali z paměti. DeBoer se postupně dostal pod velkou palbu kritiky. A to do takové míry, že bylo přání fanoušků vyslyšeno a trenér, jenž v posledních deseti letech dovedl svůj tým pětkrát až do finále konference, byl odejit.

Žádná konkrétní jednání za sebou nemá, avšak nabídka může kdykoliv přijít. Případně i v průběhu sezony, kdy bude chtít nějaký z kandidátů na titul vyměnit svého kouče.

A co Claude Julien? Důvěrně známý trenér, jenž před pár dny dovedl Kanadu ke stříbrným medailím. V NHL má něco za sebou, a tak zaujímá klidný postoj a nikam se nežene. „Za správné situace bych rád trénoval. Ale nikam se neženu, počkám, jestli se někdo ozve,“ dodal.

Stejný postoj má například Rick Bowness, donedávna trenér Dallasu, či Paul Maurice, dlouholetý kouč Jets.

Kapitola na lavičce NHL se údajně pomalu uzavírá například Alainu Vigneaultovi, Mikeu Babcockovi či Daveu Tippettovi.

Kdo by se naopak rád vrátil, to je legendární Joel Quenneville. Ten loni na podzim odstoupil za známých okolností od angažmá na Floridě. Zde by hrál klíčovou roli komisionář NHL Gary Bettman. Ten jediný může dát Quennevillovi „zelenou“ k návratu. Pokud by se tak stalo, zájem by měl Dallas či Vegas.

