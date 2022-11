Trenérská legenda by ráda zpátky. Poslední slovo bude mít liga

Joel Quenneville je jedním z nejlepších trenérů všech dob. Nicméně renomé mu pokazila kauza ještě z doby, kdy byl v Chicagu. Od té doby netrénuje, je ale dost možné, že ho na lavičce některého z klubů brzy uvidíme. O návrat by totiž moc stál.

Ta kauza tehdy sjela jako tornádo a na týmu Chicaga z roku 2010, který získal Stanley Cup, nenechala nit suchou. Jen pro připomenutí, šlo o obtěžování ze strany video trenéra směrem k hráči.

Jakmile se prokázaly všechny podrobnosti, Quenneville na podzim minulého roku odešel z lavičky Floridy, kterou tehdy vedl. Už je to ale rok, a tak se není co divit, že by trenérský bard ještě jednou ukázal, jak kvalitní je.

„Je připraven zase trénovat, ale zatím mu to není dovoleno,“ informuje renomovaný novinář Darren Dreger. „Moc rád by se do NHL vrátil, a to co nejdřív. Nicméně tým, jenž by o něj měl zájem, by nejdřív musel jednat o povolení s Floridou. To by měla být formalita. Naopak velkou překážkou je Garry Bettman.“

Právě komisionář NHL má hlavní slovo v tom, jak se celá situace bude vyvíjet. „Quennevilleův návrat musí být posvěcen Bettmanem. To se ještě nestalo a jsou lidé, kteří si myslí, že to ještě dlouhou dobu potrvá,“ dodal Dreger.

Dle mnohých fanoušků by si Quenneville ještě jednu šanci zasloužil. Jde totiž o kouče, který tvořil historii a má zásadní podíl na dynastii Chicaga. Statistika o počtu výher hovoří sama za sebe – Kanaďan je historicky druhý, číslo 969 bere dech.

Spekulace o možném návratu vyplavaly na povrch už v květnu tohoto roku, nicméně tehdy Bettman řekl, že se o tom s ním Quenneville vůbec nebavil.

„S Joelem není nic nového,“ řekl tehdy. „Předpokládám, že to bude iniciovat Joel, a to v době, kdy si bude myslet, že je na to vhodná doba, a bude cítit, že je připraven se vrátit. Ale znovu opakuji, že v té době budu muset provést další posouzení."

