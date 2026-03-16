Trenérská i hráčská ztráta. Bednar byl po zásahu pukem odvezen do nemocnice

12. dubna 14:00Jiří Lacina
Smůla nechodí po horách, ale po lidech a hokejovým zraněním nejsou vystaveni jen hráči. Trenér Colorada Avalanche Jared Bednar musel být odvezen do nemocnice poté, co jej zasáhl do obličeje puk ve třetí třetině sobotního utkání s Vegas Golden Knigts.
Tiskový mluvčí denverského klubu uvedl, že Bednar byl plně při vědomí a odjel do nemocnice na CT a další vyšetření.
K nešťastnému incidentu došlo v 5. minutě třetího dějství, když puk z hokejky Keegana Kolesara přeletěl mantinel a zasáhl kouče Colorada z pravé strany přímo do tváře.
Samozřejmě nešlo o úmysl, ale ani o žádnou náhodou teč. Bednar byl zasažen poměrně zblízka.
Avs head coach Jared Bednar took an attempted dump-in from Keegan Kolesar to the side of the head and has left the bench ???? pic.twitter.com/Qh0uQQSXgd
— Gino Hard (@GinoHard_) April 12, 2026
Povinnosti šéfa lavičky převzal asistent Dave Hakstol.
„Rozhodně je to znepokojivé. A trochu děsivé,“ vyznal se po utkání asistent Nolan Pratt. „Stává se to často, chvilku pak trvá, než se uklidníte.“
V závěru druhé třetiny ztratilo Colorado také obránce Joshe Mansona, který kvůli potížím v horní části těla utkání nedohrál. Jeho návrat je zatím odhadován v řádu dnů.
Avalanche jsou se 115 body už jistým vítězem základní části. V neděli odjíždí na dvouzápasový trip do Kanady, kde si zahrají s Edmontonem a Calgary. Zatím není jasné, zda s mužstvem odletí i Jared Bednar.