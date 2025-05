Trenéři zůstávají. Kings i Avalanche věří ve správný směr i přes zklamání

Los Angeles Kings i Colorado Avalanche zakončili sezónu s pocitem nenaplněných ambicí, přesto oba kluby vyslaly jasný signál: navzdory zklamání v play-off mají jejich hlavní trenéři plnou důvěru a budou pokračovat ve svých rolích. V obou případech se vedení rozhodlo nejednat impulzivně, ale věřit ve schopnosti současného realizačního týmu a hledat cestu k posunu v rámci nastavené koncepce.

Prezident Kings Luc Robitaille na úterním brífinku jasně naznačil, že Jim Hiller, který v únoru 2024 nahradil odvolaného Todda McLellana, má pevnou pozici i do budoucna, ačkoli nový generální manažer po odchodu Roba Blakea ještě nebyl jmenován.

Hiller přebral tým v krizi, ale dokázal s ním dorovnat historické klubové rekordy v počtu vítězství (48) i bodů (105) za sezónu. I když Kings nakonec opět podlehli v prvním kole Edmontonu – už počtvrté za sebou – vedení oceňuje vývoj, který mužstvo pod Hillerem prodělalo.

„Chceme dát novému generálnímu manažerovi volnost rozhodnout o složení realizačního týmu, ale když se podíváte na práci, kterou Jimmy odvedl, bylo by velmi těžké říct, že si zaslouží odejít. Myslím, že Jimmy je skvělý kouč a plně věřím, že se vrátí,“ řekl Robitaille. Zároveň dodal, že s Robem Blakem, jenž jako GM po osmi letech končí, dlouhodobě diskutovali o tom, že organizace potřebuje novou perspektivu. „Byl čas přivést nový hlas, který nás posune na další úroveň,“ doplnil.

Podobná důvěra panuje i v Denveru. Colorado Avalanche sice opět vypadli dříve, než si kdokoli v klubu představoval, tentokrát po ztracené sedmizápasové sérii s Dallasem, ale generální manažer Chris MacFarland o budoucnosti hlavního trenéra nemá pochybnosti. „Jsem si stoprocentně jistý, že Jared Bednar je náš hlavní kouč. Máme k němu plnou důvěru,“ prohlásil na tiskové konferenci.

Zklamání z letošního vyřazení bylo v Coloradu výrazné i proto, že vedení cítilo, že tým má na víc. „Tohle hodně bolí. Nechci vám lhát,“ uvedl prezident klubu Joe Sakic. „Věděli jsme, že máme tým, který to může celé vyhrát. Tahle sezóna byla na úrovni roku 2022, kdy jsme pohár skutečně získali. O to víc teď to vyřazení štípe.“

Přesto Sakic ani MacFarland neuvažují o změně trenéra. Naopak. Bednar zůstává a v realizačním týmu nastala pouze jediná změna – odvolání asistenta Raye Bennetta, který měl na starosti přesilovky. Ty byly v sérii s Dallasem neefektivní (pouze 3 góly z 22 pokusů).

Zbytek týmu včetně hlavních opor zůstává pohromadě a klub věří, že s Bednarem a zdravým kapitánem Gabrielem Landeskogem může znovu útočit na nejvyšší příčky. „Máme skvělé hráče, velký charakter v kabině. Všichni chtějí vyhrávat a najdeme cestu, jak se příští rok vrátit a znovu zabojovat o pohár,“ řekl Sakic.

