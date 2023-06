Trenér roku otevřeně mluví o svých problémech s alkoholem

Slabá náplast, všichni v Bostonu upínali zraky k jiné trofeji. Ale je to rozhodně lepší než nic. Linus Ullmark získal Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře základní části, Patrice Bergeron už šestou Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka, Jim Montgomery si z udílení cen odnesl Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra roku.

Právě jeho příběh ční nad ostatní. Moc totiž nescházelo a už v NHL nemusel dávno být. Dostal druhou šanci. V hokeji i v životě. A chopil se jí rázně. Po léčení nastoupil coby asistent v St. Louis, loni nastoupil jako hlavní kouč v Bostonu.

Jim Montgomery keeping it ???? with an inspiring speech as the Jack Adams Award winner

„Před třemi a půl roky mi Dallas ukončil kontrakt kvůli alkoholu, musel jsem změnit své chování,“ řekl v děkovačce, přičemž Bruins neváhal nazvat „nejdůležitějším týmem svého života“.

Potíže alkoholem se neutajily. Přestože nebyly nikde oficiálně jmenovány, jak to chodí, pozadí vyhazovu brzo prosáklo na veřejnost. Montgomery o něm nyní nemá žádný problém mluvit ani na kamery. Například Linuse Ullmarka trenérův příběh hodně zasáhl.

„Mě osobně to trochu víc dostalo, protože jsem to měl v rodině,“ řekl po svém dekorování Vezina Trophy švédský gólman. „Jak je v té věci otevřený, jen potvrzuje, že už to je všechno za ním. Právě ta upřímnost vede k tomu, že mu věříte.“

Montgomery se ukázal být pro Boston zajímavou volbou. Vyvětral kabinu, kde doutnala nespokojenost s Brucem Cassidym. S Medvědy prolétl základní části tak suverénně jako žádný jiný tým předtím. 65 výher je nový rekord NHL. Prezidentova trofej pro lídra základní části taky není k zahození, bohužel z hlavní trofeje se paradoxně radoval Cassidy s Las Vegas.

Co mu nejvíc pomohlo z problémů? Odhodlání a vděk. „Každý den jsem vstával a sepisoval si, za co mám být vděčný. Utřídilo mi to myšlenky, činilo mě to šťastným. Nyní můžu štěstí rozdávat jiným.“

Nezbývá než čtyřiapadesátiletému kouči popřát, aby svou misi v Bostonu dotáhl. Kádr Bruins určitě dozná změn, ale o sezóně 2023-24 už se mluví jako o „další“ šanci. Tu osobní Montgomery nepromarnil, zvládne i tu pohárovou?

