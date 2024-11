Trenér Pens Sullivan zůstává odhodlaný: Máme na víc, než předvádíme

Trenér Pittsburgh Penguins Mike Sullivan si navzdory nepovedenému startu sezony a vysoké domácí prohře 1:7 s Dallasem Stars zachovává pozitivní přístup. „Nemohu říct, že bych byl frustrovaný – spíš mám silnou motivaci posunout tým vpřed a stabilizovat naši hru správným směrem. Vím, že jsme mnohem lepší tým, než jak se zatím předvádíme,“ řekl Sullivan pro NHL.com.

Penguins prohráli s Dallasem v poměru střel 21 ku 40 a inkasovali v první třetině hned šestkrát. V bráně začal Joel Blomqvist, který dostal tři góly z osmi střel, a byl proto vystřídán Alexem Nedeljkovicem. Ten pustil čtyři góly z dalších 32 střel, včetně dvou, které na něj šly jako první. „Myslím, že Joel by si první góly rád vzal zpátky, kdyby mohl,“ poznamenal Sullivan.

Celý rok bojují Penguins s brankářskou krizí. S 66 obdrženými góly a rozdílem skóre -21 jsou na tom společně s Montreal Canadiens nejhůře v lize. „Je to těžké, občas se věci zvrtnou rychle a jen se to nabaluje,“ přiznal Nedeljkovic. „Dnešek nebyl náš večer, ale zítra začínáme nanovo. Podíváme se na video a nebude to pro nikoho příjemné.“

Brankář Tristan Jarry, který do sezóny vstoupil jako týmová jednička, byl poslán na rozehrání na farmu kvůli neuspokojivým výkonům, kdy si v prvních třech zápasech připsal průměr 5,47 inkasovaných gólů a úspěšnost zákroků jen 83,6 %. Jarry se do NHL vrátil teprve v sobotu.

Mike Sullivan, který Penguins vede od roku 2015, slavil s týmem Stanley Cup hned v prvních dvou sezonách a celkem sedmkrát dovedl tým do play-off.

Poslední dvě sezóny však Penguins skončili v Metropolitní divizi pátí a zůstali mimo vyřazovací boje. Zatím se zdá, že by tento rok mohl mít podobný průběh.

„Vzkaz pro hráče je jasný: musíme bojovat, soustředit se na to, co můžeme ovlivnit, a dát si šanci na vítězství,“ vysvětluje Sullivan. „Klíčové je pochopit, co to obnáší – máme důkazy z této sezony, že dokážeme být konkurenceschopní. Potřebujeme ale větší důslednost a disciplínu, abychom mohli hrát svůj styl hry a hlavně jej hrát stabilně.“

