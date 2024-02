Trenér Arizony je i přes deset porážek v řadě v bezpečí

Fanoušci v Arizoně jsou logicky nespokojení a hledají viníka. Coyotes totiž byli ještě 1. ledna na pozici divoké karty v Západní konferenci. Teď je ale vše jinak a na pozice pro play off hledí z uctivé vzdálenosti. Příznivci Coyotes chtějí mít stejnou víru, jakou měli u tohoto týmu na začátku sezony, kdy překonal i ta nejdivočejší očekávání a zároveň porazil pět posledních vítězů Stanley Cupu v po sobě jdoucích zápasech.

Když se týmy dostanou do podobných problémů, obvykle to jako první odnese trenér a spousta fanoušků i některých analytiků naznačuje, že by takový osud měl potkat právě Andrého Tourignyho.

"Samozřejmě, že je v bezpečí," komentuje ale tento názor generální manažer Bill Armstrong. "Jako organizace se stále posouváme kupředu. Tohle je prostě něco, čím si procházíte, když jste v těchto fázích přestavby. Lidé zapomínají, že jste stále v procesu."

Na začátku Tourignyho působení byl dotázán na výzvu vést tým na začátku bolestivé přestavby. Označil ji za tu snadnější část, kdy jednoduše musel nastolit kulturu a styl hry bez jakýchkoli očekávání na ledě. "Ta těžší část přichází, když jsou očekávání a vy je nesplníte," komentoval trefně.

Ani on pochopitelně není spokojený. Tým ukázal, že na to má. Fanoušky naučil věřit, ale teď se vše opět bortí a dostává se do zajetých pořádků. "Každý den jsem svým největším kritikem," dodal Tourigny.

Kritika teď musí být pořádná. Deset proher v řadě je prostě nářez, a to bez jakéhokoliv kontextu i omluv.

Mnoho vyloučení, špatná obrana, otřesné vstupy do zápasů, to vše a mnohem více tíží tým víc, než je třeba.

"Když jsme jako tým v nejlepší formě, jsme přesvědčeni, že můžeme vyhrát 2:1," pokračoval trenér. "Jsme přesvědčeni, že jsme schopni hrát opravdu dobře v obraně. Teď ale rychle prohráváme, takže se pak kluci ženou až moc do útoku a obrana je otevřená. Já to ale chápu, je na ně tlak.“

Tourigny však ví, že v této části sezony se objevují otázky i ohledně vedení týmu. Kde je vliv Jasona Zuckera, Alexe Kerfoota, Matta Dumby a Nicka Bjugstada, veteránů, kteří byli přivedeni, aby tým v takových případech klidnili?

"Když máte takovou sérii, je to odpovědnost každého z nás," pokrčil rameny. "Není šance, že by nás z toho dostal jeden, dva nebo pět lidí. Není to o tom, jak dobrý je váš lídr. Je to o týmu. Jeden individuální výkon může jeden večer něco změnit, ale jsme to my všichni dohromady, kteří táhneme stejným směrem."

