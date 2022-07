Trejd, svatba a pohádkový pakt s Ďábly. O životním veletoči Vítka Vaněčka

Představte si, že máte den před svatbou, když v tom vám zadrnčí telefon a na jeho konci se ozve se váš šéf. Už teď jste nervózní? Vítku Vaněčkovi navrch sdělil Brian MacLellan, generální manažer washingtonských Capitals, informaci, po které český gólman zanechal všech příprav na sňatek. Hlavou mu začaly šrotovat jiné myšlenky než na krájení dortu a sbírání střepů pro štěstí, vždyť byl právě vyměněn do New Jersey. Už jako čerstvý ženáč pak s Devils podepsal životní kontrakt.

Jak popisuje zajímavý souběh životních událostí sám Vaněček?

"Snažil jsem se všechno nachystat na náš velký den. Pak mi zazvonil mobil. A jak si asi umíte představit, tak po tom telefonátu už jsem už na svatební přípravy ani nesáhl. Nechal jsem to na mé ženě," prohodil při svém prvním kontaktu se zámořskými novináři po nedávném přestupu.

Čeká mě stěhování, kde budeme bydlet? Potkám se s Pavlem Zachou, známe se z Liberce. Budu soupeřit o post jedničky s MacKenziem Blackwoodem. Jdu do perspektivního týmu, co v dalších letech půjde nahoru... Takových úvah musel mít přeplněnou mysl.

Všechny byly na místě, byť o pár dní Vaněček zjistil, že místo Zachy, vytrejdovaného k bostonským Medvědům, bude jeho českým parťákem v kabině zkušenější univerzál Ondřej Palát. Ten má o své roli jasno, chce být lídrem, a co Vaněček? Jak vidí svou pozici?

"Jsem zvyklý na boj o místo mezi třemi tyčemi, roky jsem soupeřil s Iljou Samsonovem. Když jste v takové situaci, záleží na každém zápase. Jste, stejně jako váš kolega, pod tlakem, snažíte se pokaždé odvést naprosté maximum. Ukázat se trenérům, GM," pověděl Vaněček.

"Jedničkou je pak ten, kdo podává kvalitnější výkony." dodává po podpisu náramného tříletého paktu na 10,2 milionu dolarů. Jen pro srovnání, Samsonov se upsal torontským Maple Leafs jen na rok. A za 1,8 milionu dolarů. Vaněček tak problémového Rusa porazil na ledě i mimo něj.

Teď by rád předčil Blackwooda (a případně také Jonathana Berniera, jehož budoucnost je ovšem nejistá). Rozhodně nepřichází s tím, že se spokojí s 20, 30 duely ročně. Ne, on chce chytat co nejčastěji a ukázat, že flek v bráně patří jemu: "Cítím šanci odehrát pořádnou porci zápasů."

Kuráž a ctižádostivost, to se přesně zamlouvá Tomu Fitzgeraldovi, generálnímu manažerovi Devils.

Jeho vize je snadno srozumitelná: dva mladí gólmani budou spolu soupeřit a vyšponují toho druhého k top výkonům. "Věřím, že na sebe budou vzájemně tlačit a poženou se dopředu," řekl "Fitz" pro klubový web. "Mít konkurenci na tomhle postu je klíčové, i pro úspěch v play-off."

Vaněček přichází zdravě namotivovaný. Se snubním prstenem na ruce, parádní smlouvou v kapse a chutí pomoct New Jersey mezi elitu. "Udělám pro to všechno," zaznělo z úst šestadvacetiletého "kasaře". "Tenhle tým má velkou budoucnost," je přesvědčený.

Sám pro zářné zítřky chce vykonat vše, co bude v jeho silách.

