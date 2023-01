Trejd, který nevyšel. Vrána na farmě, Mantha na tribuně

Letos v dubnu to budou dva roky od velké výměny, která tehdy zatřásla NHL. Jakub Vrána se z Washingtonu stěhoval do Detroitu, do hlavního města se přemístil Anthony Mantha. S odstupem dvou let se ale tato výměna dá označit jako prohraná pro obě strany.

O Jakubovi Vránovi toho bylo napsáno spoustu. Rozjezd v Detroitu měl více než slibný, dával gól za gólem, a dokonce bořil klubové rekordy. Teď podzim se však ukázalo, že má velké problémy.

Ty nakonec řešil přerušením sezony a šel do rukou odborníků. Velký návrat se však nekonal. Po kondičním návratu na farmu mu bylo oznámeno, že není potřeba. Ne přímo, ale umístěním na waiver listinu to bylo více než zřetelné.

Co je horší, českého útočníka si žádný z 31 týmů, které měly možnost, nestáhl. Vrána tak sezonu s největší pravděpodobností dohraje na farmě. Dále je jeho osud velmi nejistý.

„Vránovou nadějí je jeho potenciál. Zatím má ale v Detroitu jeden gól na farmě žádný,“ řekl k Vránovi trenér Red Wings Derek Lalonde.

Ale že by v Detroitu nadávali a říkali si, proč pouštěli Manthu? Ani omylem.

Ve Washingtonu tápe. I přes to, že před sezonou vyhlašoval, jak musí zabrat a že poslední sezony to nebyl on. Nic takového se nekonalo.

V této sezoně odehrál 42 utkání a jeho bilance? Devět branek a čtrnáct asistencí, to vše s téměř šestimilionovým platem.

Trpělivost došla už i trenéru Peterovi Laviolettovi. Ten s ním šachoval tak dlouho, až ho ze čtvrté lajny poslal dokonce na tribunu.

„Nemyslím si, že je to o bodech a gólech. Trenér je naštvaný kvůli něčemu jinému, jde o zbytek mé hry. Moje pracovní morálka není dobrá. Abych se dostal zpátky do sestavy, musím to napravit,“ popisoval dění sám hráč.

Do sestavy se navíc vrací Nicklas Backstrom i Tom Wilson. Ti mají základ jasný, navíc borci, kteří dřou ve třetí a čtvrté lajně, si vedou také velmi dobře. Místo pro Manthu se tak bude hledat velmi těžko.

Kariéry obou se ještě mohou vyšvihnout nahoru, nicméně s odstupem dvou let lze rozhodně tvrdit, že by možná pro všechny zúčastněné bylo lepší, kdyby se výměna nikdy nestala.

