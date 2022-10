Tragičtí Canucks. Jsme mentálně slabí, říká trenér

Ne, takhle sezona opravdu začínat neměla. Canucks předvádí od kolapsu proti Oilers strašidelné výkony a zatím jsou bez jediného bodu. Bít na poplach je ještě brzo, i tak je ale z úst zúčastněných znát obrovská frustrace.

Když v prvním utkání sezony Vancouver na ledě Oilers vedl 3:0, nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo cokoliv pokazit. Ale ejhle, Oilers dali pět branek v řadě a utkání vyhráli. Stejný scénář se pak opakoval v dalších dvou zápasech.

Těžko se tomu věří, ale proti Philadelphii i Washingtonu ztratili Canucks dvoubrankové vedení. V dnešním zápase proti Capitals dokonce schytali čtyři kusy v poslední třetině.

„V zápase jsme zkolabovali, báli jsme se vyhrát,“ řekl po dnešním utkání trenér Bruce Boudreau. „Ve třetí třetině na nás vletěli a my jsme to prostě nezvládnuli. Momentálně jsme mentálně slabí.“

Jak z toho ven? Hráčům došla trpělivost a hned po zápase si to mezi sebou vyříkali. V kabině byli jenom oni, žádní trenéři ani jiní členové týmu.

„V NHL se vyhrává díky obraně. Můžete ukazovat, jak šikovní jste, nebo se s tím mazlit v přesilovce, ale jedinou pravdou je, že týmy, které v lize vyhrávají, umí bránit,“ rozohnil se také obránce Luke Schenn. „Musíme bránit mnohem lépe. Před bránou tam ve třetí třetině máme neustále volné hráče. To nejde.“

Je zřejmé, že na Kosatkách leží obří deka. Jakmile dostanou gól, začnou se strachovat o výsledek. A s tím v lize nemáte šanci. Možnost napravit poslední výkony budou mít borci s kosatkou na dresu proti Columbusu.

„Důležité je, že víme, co dělat,“ dodal zkušený obránce Oliver Ekman-Larsson. „Musíme se přes to dostat. Dost kluků se v šatně postavilo a mluvilo vážně od srdce. Musíme hrát také jeden za druhého.“

A také za trenéra. Ten to měl v létě nahnuté, a to i poté, co více než slušně zvládl naskočit do rozjeté sezony a dovedl tým na solidní umístění. Mezi hráči je velmi oblíbený, ale jistého nemá vůbec nic.

