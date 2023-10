Tragédie v Anglii. Po zásahu bruslí zemřel někdejší útočník NHL Johnson (†29)

Na následky vážného zranění ze sobotního zápasu britského ligového poháru mezi Nottinghamem a Sheffieldem v nemocnici zemřel devětadvacetiletý americký útočník Adam Johnson.

Johnsona v sobotním utkání, které bylo posléze předčasně ukončeno, zasáhl bruslí do krku jeden ze soupeřů. Johnson během noci následkům hrozivého zranění podlehl.

„Rodině a pozůstalým chceme vyjádřit hlubokou soustrast," stojí v tiskovém prohlášení Nottinghamu Panthers. „Všichni v klubu jsme z této zprávy zdrcení. Adam byl nejen výjimečným hokejistou, ale i skvělým spoluhráčem a úžasným člověkem, který měl celý život před sebou. Nikdy na něj nezapomeneme."

Johnson přišel do anglického Nottinghamu v létě z německého Augsburgu. Předtím působil ve švédském Malmö a v zámoří, kde to dokonce dotáhl až do NHL: v dresu Pittsburghu zapsal v nejslavnější lize světa třináct startů a vstřelil jeden gól.

Čest jeho památce.

