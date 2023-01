Tradiční sobotní nálož. Hrát se bude čtrnáct utkání

Téměř všechny týmy půjdou v sobotu do akce. Tradice v podobě nabitého sobotního menu pokračuje. Hrát se bude hned na čtrnácti stadionech. A pěkně postupně, od podvečera až do rána.

Menu otevře první vzájemný zápas v této sezoně mezi Buffalem a Anaheimem. Ducks mají v zádech otočku z 0:3 na 5:3, odnesl to Columbus. To Buffalo se neustále plácá mezi výhrami a prohrami a ne a ne začít nějakou vítěznou sérii.

Od devíti začne velmi zajímavé utkání mezi Calgary a Tampou Bay. Hezkou sérii pěti výher Blesků zastavil až Edmonton. To domácí řeší větší trable, jsou na pomezí play off a souboj s ostatními týmy se začíná pořádně vyostřovat.

A co v noci? Od půlnoci bude hrát Florida s Minnesotou. Panthers se po horší formě začínají zvedat a sbírají dost bodů. Wild po sérii šesti zápasů, v nichž získali alespoň bod, narazili na sílu Caroliny.

Od jedné hodiny ranní se začne hrát hned pětice zápasů, nás nejvíce zaujalo tradiční kanadské derby. Rčení o tom, že derby nemá favorita, tu asi moc platit nebude. Do Montrealu totiž zajíždí Toronto a favorit je jasný. Týmy okupují opačné póly tabulky. Do karet Canadiens však hraje poslední bilance na domácím ledě – na něm totiž Habs Maple Leafs porazili pětkrát ze šesti pokusů.

Zajímavé měření sil nabídne i Západní konference. Seattle doma narazí na Colorado, utkají se týmy s parádní formou, které navíc mají historicky vyrovnanou bilanci – dvě výhry pro oba celky.

K repríze finále z roku 2018 dojde ve Vegas. Domácí Rytíři přivítají Capitals, kteří se snaží setřepat horší formu, pomoci by mělo i vynulování Arizony. Ani v Las Vegas ale nezáří radostí, čtyři porážky z pěti utkání není nic, co by Cassidy a spol. chtěli.

