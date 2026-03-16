Tradiční hon na univerzitní hvězdy začal. Kapitána Michiganu prý chtějí všichni

3. dubna 13:30

David Zlomek

TJ Hughes z Michiganské univerzity loni odmítl smlouvu v NHL, aby dospěl v dominantního lídra, a letos se mu tato sázka vrací i s úroky. S vizitkou nejproduktivnějšího hráče a pověstí defenzivního specialisty je čtyřiadvacetiletý centr připraven podepsat kontrakt a okamžitě vletět do kolotoče NHL.

Zájem o něj projevuje dvouciferný počet týmů, ale v první řadě prý stojí Edmonton, Montreal a Toronto. Pro kluby, které nutně potřebuje levnou a přitom kvalitní pracovní sílu do útoku, představuje Hughes krádež za bílého dne.

24letý útočník udělal před rokem rozhodnutí, které v dnešní době plné spěchu do profesionálního hokeje působí až neobvykle. Zatímco jeho hvězdní spoluhráči po minulé sezóně podepsali smlouvy v NHL, on se rozhodl v Michiganu zůstat, aby dospěl a zesílil. Tato sázka na sebe sama mu vynesla životní sezónu s 56 body ve 39 zápasech a status nejproduktivnějšího hráče.

„V roce 2024, kdy všichni jeho přátelé odešli k profesionálům, měl o něj trh zájem, ale on se rozhodl vrátit do Michiganu a vsadit na sebe,“ vzpomíná hlavní trenér Michiganu Brandon Naurato. „To ukazuje, jaký je to bojovník. Respektuje proces a nepřeskakuje žádné kroky. Všechno, co dělá, je jako dělané pro profi hokej. Od toho, jak se chystá, až po to, jak se chová v každé situaci na ledě.“

Skauti se shodují, že Hughes není jen sběrač bodů, jeho největší devízou je komplexnost. Je to pravák, centr, skvělý na vhazování a elitní v defenzivní činnosti. V kombinaci s jeho postavou a faktem, že už mu je 24 let, se o něm mluví jako o hráči, který může naskočit do NHL v podstatě okamžitě. Analytici z Elite Prospects ho řadí na první místo mezi letošními volnými hráči z NCAA a předpovídají mu roli solidního centra pro třetí lajnu s potenciálem hrát výše na křídle.

Rozhodnutí o jeho budoucnosti pravděpodobně padne velmi rychle po skončení cesty Michiganu v turnaji Frozen Four, kde Wolverines čeká 9. dubna semifinále proti Denveru. Pokud Michigan vypadne, Hughes by mohl podepsat kontrakt už o den později a vzhledem k jeho věku půjde o roční nováčkovskou smlouvu, což z něj dělá okamžitě dostupnou posilu pro závěr základní části NHL, případně pro play-off.

