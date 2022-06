Trable v ráji? Rangers mají být nespokojeni se svou hvězdou

Rangers za sebou mají velice úspěšnou sezonu. Asi nikdo v týmu nečekal, že by mohli dojít až do konferenčního finále a v něm mít na lopatě Tampu Bay. I přes to ale není v Madison Square Garden všechno růžové. Generální manažer Chris Drury totiž nebyl spokojen s přínosem Artěmiho Panarina.

V základní části si přitom Rus své standardy splnil. 96 bodů, několik rekordů organizace, co se týče asistencí, a také dobrý pocit z toho, že až za ním skončila v tabulce hvězdná jména jako Mikko Rantanen, Patrick Kane či Nathan MacKinnon.

V play off to však dle mnohých nebylo ono. Měl být mnohem výraznější postavou, přičemž pořádně zazářil jen jednou. Ale stálo to za to – rozhodl totiž gólem prodloužení sedmého zápasu prvního kola. Suma sumárum z toho bylo šestnáct bodů v dvaceti zápasech.

Nešlo jen o produktivitu, ale taky o herní projev. Jen málokdy na ledě létal a dohrával souboje. Není to úplně jeho styl, ale v play off je fyzičtější hokej potřeba, to vám řekne každý.

I proto se zlobil Chris Drury, finalista v ceně pro nejlepšího generálního manažera ligy. Hned dva zdroje totiž prozradily Arthurovi Stapleovi, novináři z The Athletic, že Drury byl s Panarinovými výkony nespokojen a dal to hlasitě najevo.

Staple dále dodal, že pokud by opravdu došlo k většímu rozkolu, asi by mohl Panarin požádat o výměnu. Jeho obří kontrakt ve výši 11,6 milionů dolarů by se však měnil hodně těžko. V NHL je ale možné všechno.

Svého miláčka by však neradi viděli odcházet fanoušci Blueshirts. Přišli i s obhajobou, Panarin měl hrát zraněný. Objevily se spekulace o tom, že měl zraněné zápěstí a že ke konci základní části nosil vyhřívací polštářek kvůli bolestem zad. Ničemu určitě nepomohl ani fakt, že své nejlepší výkony předvádí s Ryanem Stromem na centru. Ten byl limitovaný ještě víc, na ledě byl jenom silou vůle a za pár dnů ho čeká operace.

Co myslíte vy, zaslouží si Panarin kritiku?

