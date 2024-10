Trable Utahu. Marino bude chybět měsíce, Durziho čeká operace

Příznivci nového týmu NHL z Utahu nesledují dění tohoto týdne se zrovna lehkým srdcem. Po výborném vstupu do sezony se zranil klíčový bek Sean Durzi a vedení doufalo, že se co nejrychleji vyléčí alespoň posila z New Jersey John Marino. Oba obránci však budou mimo hru ještě hodně dlouhou dobu. Durziho dokonce čeká operace.

Cílem Utahu bylo před touto sezonou posílit defenzivní řady a pomoci brankářům, aby měli alespoň trochu jednodušší práci. Za tím účelem byla prodloužena smlouva Seanovi Durzimu, skrze výměny byli přivedeni beci Michajl Sergačjov z Tampy a John Marino z New Jersey a skrz trh s volnými hráči velezkušený Ian Cole.

Ještě před začátkem nového ročníku ovšem do plánů vedení hodilo vidle zranění sedmadvacetiletého Marina, který skončil na marodce před startem tréninkového kempu. Zranění v horní polovině těla si mělo vyžádat několikatýdenní léčbu.

Utah však stále měl možnost postavit aspoň elitní obrannou dvojici ve složení Sergačjov a Durzi. A tomuto páru to na začátku sezony skutečně šlo velmi dobře. Dobře bránili, sbírali i kanadské body, hráli spoustu minut. Jenže zkraje tohoto týdne se Durzi, který v létě podepsal čtyřletou smlouvu na 24 milionů dolarů, zranil. Rovněž v horní polovině těla.

Doba jeho návratu byla v posledních dnech nejasná, o to víc však bylo důležité, aby se stihl vyléčit Marino. Kombinovaná třetí obranná dvojice totiž (naposledy spolu hráli Vladislav Koljačonok a Robert Bortuzzo) nehraje tak, jak by trenér André Tourigny potřeboval.

Víra v brzké uzdravení Johna Marina však vzala za své po posledním prohlášení právě Tourignyho. Podle Ryana Millera z KSL Sports jsou problémy posily z New Jersey stále příliš vážné a kvůli zranění v horní polovině těla může scházet v řádu měsíců. Bližší informace poskytnuty nebyly.

Frank Seravalli z Daily Faceoff pak přinesl informaci, že to, co bylo u Durziho považováno za absenci pro nejbližší budoucnost (volně přeloženo), se protáhne až na pět měsíců. Pětadvacetiletý Kanaďan totiž musí se zraněním v horní polovině těla na operaci a vrátí se dost možná až v březnu.

Bez dvou důležitých dílků defenzivní skládačky mají nyní Tourigny i generální manažer Bill Armstrong zaděláno na spoustu vrásek. Mohou sice zkoušet hráče z vlastních rezerv a zkusit dát šanci někomu z farmy, ale když jde o nahrazení důležitých hráčů sestavy, tak se nejedná o zrovna dlouhodobé řešení. Pokud náhrada nebude předvádět životní výkony.

Utah rovněž může zkusit získat nějakého obránce skrze výměnu, případně ještě zabrousit mezi volné hráče, kterých je stále dost. Pod platovým stropem má následovník Arizony prostor více než sedm milionů dolarů.

Jisté však je, že Connor Ingram a Karel Vejmelka s příliš pevnou defenzivou v příštích měsících počítat nemohou. A to může být čára přes rozpočet pro tým, který chtěl první sezonu v NHL oslavit postupem do play-off.

