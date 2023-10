Trable se stropem. Kanadské kluby hrály bez útočníka, Lightning mají dva dolary

Se začátkem sezony musí generální manažeři kouzlit s platovým stropem. A když kouzla dojdou, sestava prostě bude o hráče chudší. Zapojuje se do toho totiž i faktor zranění. Nouzové řešení musela zvolit Ottawa, ale také Los Angeles či Edmonton. To Tampa Bay zase vykouzlila zázrak.

Ottawa byla nucena nastoupit s 11 útočníky a šesti obránci nejen kvůli problémům s platovým stropem, ale také kvůli zraněním útočníků Joshe Norrise a Zacka MacEwena.

Podle CapFriendly mají Senators k dispozici pouze okolo 63 tisíc dolarů.

Kvůli omezení platového stropu nemohl klub třeba znovu podepsat smlouvu se Shanem Pintem, který je omezeným volným hráčem. Jde přitom o hráče, který by se Sens tuze hodil. Dvaadvacetiletý útočník vstřelil v minulé sezoně 20 gólů a přidal 15 asistencí, přičemž odehrál všech 82 zápasů.

O jednoho bruslaře méně měly kvůli zranění také celky Vancouver Canucks, Edmonton Oilers nebo Los Angeles Kings. Kvůli zranění nemohl hrát Viktor Arvidsson – a jelikož Kings nemají místo pod stropem, hrálo taktéž jedenáct útočníků.

Pro týmy to však nemusí představovat dlouhodobý problém. Podle serveru PuckPedia mohou například Senators využít pravidlo o nouzovém povolání hráče s platem maximálně 875 tisíc dolarů. Tento hráč by se nezapočítával do stropu, dokud by Sens neměli 20 zdravých hráčů.

Pořádně kouzlila Tampa Bay, která je obecně v oblasti platového stropu velmi schopná. Před sezonou musela odevzdat soupisku, která se nachází pod platovým stropem, a to včetně platu Andreje Vasilevského.

Povedlo se, a to husarským kouskem. Bolts podepsali Austona Watsona za 776 665 dolarů ročně. Proč? V ten moment měli na soupisce 7 649 998 dolarů nad limitem.

Na listinu dlouhodobě zraněných ale zamířili Brent Seabrook (6,875 mil.) a Logan Brown (775 tis.). A rázem byly Blesky dva dolary pod limitem!

