Trable šampionů. Colorado bolí hvězdy na marodce, zlatý rok končí nevesele

Nepochybně bude v klubové kronice vyražen zlatým písmem. 2022 - rok, kdy Laviny z Colorada dobyly potřetí Stanley Cup. Jenže momentálně působí triumfální chvíle jako matná vzpomínka, protože populární organizace je na samotné hraně postupu do play-off a má až nezdravě početnou marodku. Ano, jsou to spojené nádoby. Chybí klíčoví hráči, přibývají porážky. A ničemu nepomáhají ani drobné lapálie, třeba aktuální nemoc Pavla Francouze.

Pět porážek z posledních sedmi zápasů.

17 nevyužitých přesilovek v řadě.

Prosincové skóre 18:28.

Potřebujete další čísla k dokreslení současné mizérie úřadujících mistrů?

Colorado ukazuje, že i ten sebesilnější kádr, před sezonou řazený mezi horké kandidáty na zisk hokejového grálu, může zabřednout do krize. Když se ovšem podíváte na to, kdo všechno Avs chybí, spíš vás napadne pohled z druhé strany.

Navzdory početným ztrátám zůstává kádr pod taktovkou Jareda Bednara konkurenceschopný. Důkaz koučových kvalit.

Ač má momentálně jeden z největších lazaretů napříč NHL, dovede i bez kapitána Gabriela Landeskoga, superhvězdy Nathana MacKinnona i obranného štítu Bowema Byrama ukrást výhru.

Jenže v posledních týdnech se to daří stále méně a méně a reálně hrozí, že Avalanche nabere na klíčové soky citelné bodové manko.

Nejde o nepodložené strašení. Vždyť se stačí podívat, že MacKinnon s Landeskogem (právě v jejich absenci hledejte důvod, proč jsou teď coloradské početní výhody plonkové) se vrátí nejdříve na začátku ledna. Až po Novém roce.

Byram by měl být k dispozici dříve, nepochybně pomůže zpevnit defenzivní val, který především v duelech s bostonskými Medvědy připomínal "průchoďák," téměř nic ale nenadělá s limitovanou útočnou silou.

Ofenzívu poznamenal už letní odchod Nazema Kadriho. Teď když chybí švédský lídr a kanadský fenomén (a bylo i hůř, teprve před pár dny se Valerij Ničuškin či Artturi Lehkonen), je mnohdy bezzubá.

Ano, časem bude líp. Ale do konce roku žádné razantní zlepšení od letošních šampionů nečekejte. Naopak, budou rádi, že nevypadnou příliš daleko za postupovou osmičku.

Mimochodem, obě výhry z oněch sedmi posledních duelů vychytal Francouz. Jeho pravděpodobný brzký comeback by mohl být vítanou povzbuzující injekcí v těžké době. V noci na dnešek za něj musel na střídačce zaskočit Jonas Johansson.

Borec, co v NHL nevyhrál od loňského května a minulou sezonu zakončil s úspěšností zákroků 76,6 procenta.

I na gólmanském postu by to v Coloradu sneslo větší konkurenci, ale to nejspíš GM Avs Chris MacFarland dobře ví.

Zároveň nepřesvědčivá brankářská trojka rozhodně není tou nejpalčivější bolístkou. McFarland by potřeboval jiné posily aktuněji, jenže ruce má svázané platovým stropem. I proto je situace posledních vítězů Stanley Cupu nezáviděníhodná.

