NHL.cz na Facebooku

NHL

Trable pro Montreal. Dva důležití hráči jsou na měsíce mimo hru

15. listopadu 14:00

David Zlomek

Montreal se během jediné noci ocitl v situaci, kterou si v rozjeté sezoně nepřál ani v nejhorších obavách. Klub v pátek oznámil, že Alex Newhook je po operaci zlomeného kotníku a čekají ho čtyři měsíce mimo hru. Obránce Kaiden Guhle rovněž podstoupil chirurgický zákrok, tentokrát s absencí na dalších osm až deset týdnů.

Newhookovo zranění přišlo v momentě, kdy patřil k nejviditelnějším útočníkům Canadiens. V Dallasu ještě ve druhé třetině aktivně napadal rozehrávku, když ho Ilja Ljubuškin podrazil a útočník nekontrolovaně narazil do mantinelu. Kotník se mu zkroutil tak nepřirozeně, že už na ledě bylo jasné, že nejde o drobnou nepříjemnost.

Pro tým, který spoléhal na jeho univerzálnost ve všech herních situacích, je to zásadní ztráta. Newhook byl nejen jedním z nejproduktivnějších útočníků, ale také jediným forvardem, jenž pravidelně nastupoval na přesilovce i ve oslabení. Jeho spolupráce s Ivanem Demidovem a Oliverem Kapanenem patřila k nejstabilnějším ofenzivním formacím Montrealu.

Zásah do obrany je ale stejně citelný. Přestože u Guhleho klub původně avizoval zhruba měsíční pauzu, ukázalo se, že problém je výrazně komplikovanější. Obránce, který v prvních třech sezonách prošel už několika delšími absencemi, nyní prodělal operaci v New Yorku a jeho návrat se posouvá o další dva měsíce.

Pro hráče, který je teprve na začátku šestiletého kontraktu s roční hodnotou 5,5 milionu dolarů, jde o další ránu. Zdravotní trable jej provázejí od vstupu do ligy a jeho stabilita zůstává pro Montreal velkou neznámou.

Canadiens okamžitě sáhli po posile z Lavalu: Jared Davidson, s devíti góly v AHL, dostane šanci poprvé v NHL. Vedení zároveň podle informací ze zákulisí znovu zintenzivní průzkum trhu, protože ztráta Newhooka výrazně ovlivňuje plány na nadcházející měsíce.

Obrana se bude muset obejít bez zásahu zvenčí, protože Arber Xhekaj, Jayden Struble a připravený Marc Del Gaizo zatím dokázali zaplnit prostor po Guhleho předchozí absenci. V záloze je i mladý Adam Engström, který v Lavalu ukazuje, že by mohl brzy konkurovat o místo v sestavě.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Čistý hattrick proti Vladařovi, šest gólů za tři mače. Robertson v sobě probudil šutéra

16. listopadu 16:00

Demko je opět zraněný, tentokrát na dva až tři týdny

16. listopadu 14:28

Olympiáda visí na vlásku, Jack Hughes se zranil na týmové večeři

16. listopadu 9:45

Češi a Slováci: Hertl přispěl k výhře Vegas gólem! Pastrňák první hvězdou utkání

16. listopadu 7:24

nhl.cz doporučuje

400! Pastrňák pokořil střelecký milník

12. listopadu 2:50

Trombóza. Co vlastně hrozí Jiřímu Kulichovi a jak dlouho může být mimo?

11. listopadu 10:01

Devátá stovka. Ovečkin zpomalil, ale góly dává pořád

6. listopadu 10:31

Pittsburgh: Nenápadný muž v pozadí šokujícího lídra

31. října 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.