Trable pro Edmonton. Evander Kane je mimo hru na další měsíce

Edmonton Oilers překvapili fanoušky nečekanou zprávou o zdravotním stavu Evandera Kanea. Klub oznámil, že útočník podstoupil ve čtvrtek operaci kolena, která sice nebyla plánována, ale byla nutná, aby zvýšila jeho šance na návrat během této sezony. Zajímavostí je, že tento zákrok neměl žádnou spojitost s předchozí operací břicha, kterou Kane absolvoval v září.

Podle oficiálního prohlášení Oilers si operace kolena vyžádá přerušení aktuální rehabilitace a prodlouží jeho rekonvalescenci o dalších čtyři až osm týdnů. Klub zároveň zdůraznil, že Kane zůstane pod dohledem jejich lékařského týmu a bude pokračovat v léčbě přímo v Edmontonu.

Původní odhad jeho návratu na led byl plánován na březen. Tento termín je však nyní nejistý, protože Kaneova zotavení po operaci břicha se také zpozdí.

Kane v pátek na videohovoru s médii prohlásil, že operace kolena byla nezbytná, aby měl šanci vrátit se na led v aktuální sezóně. „Jsem rád, že jsem to mohl absolvovat nyní, místo abych čekal, až dokončím předchozí rehabilitaci,“ uvedl.

Tato situace přináší Edmontonu výzvy i příležitosti. Kaneova absence totiž umožňuje klubu využít jeho platovou zátěž ve výši 5,125 milionu dolarů na seznamu dlouhodobě zraněných (LTIR). To může dát Oilers prostor na přestupovém trhu před uzávěrkou 7. března, kdy by mohli posílit sestavu. Po zahájení play-off již platové limity neplatí, což znamená, že Kane by se mohl k týmu připojit bez problémů.

Edmonton Oilers momentálně drží bilanci 26–13–3 a jsou na druhém místě v Pacifické divizi, mají o dva body více než Los Angeles Kings. Na vedoucí Vegas Golden Knights ztrácejí čtyři body.

