Kariéru teprve čtyřiadvacetiletého útočníka Nolana Patricka výrazně brzdí neustálá zranění. Nyní to dokonce vypadá, že kvůli zranění bude muset vynechat už druhou kompletní sezonu. Důvodem je zranění v horní polovině těla, které hráče Vegas Golden Knights trápilo už během minulého ročníku.

Nolan Patrick nemá snadný hokejový život a jeho zdravotní karta je i přes mladý věk hodně zaplněná. Vše vlastně začalo dřív, než vůbec vstoupil na led nejslavnější hokejové ligy světa.

Už v sezoně 2013/14, kdy dostal možnost vstoupit do WHL v týmu Brandonu Wheat Kings, zastavilo jej zranění ramene. V sezoně 2014/15 pro změnu vynechal sedmnáct utkání kvůli nespecifikovanému zranění v dolní polovině těla a v ročníku 2016/17 vynechal takřka polovinu sezony kvůli komplikacím spojenými s operací sportovní kýly.

Přesto jej v draftu 2017 vybrala Philadelphia jako druhého v pořadí a otevřela mu tím dveře do světa velkého hokeje.

Zdravotní patálie však Patricka ani v NHL neopustily. Spíš naopak.

V sezonách 2017/18 a 2018/19 sice okouzlil svými výkony, když v obou ročnících vsítil 13 branek a celkem ve 145 zápasech dal 26 gólů a přidal 35 asistencí, ale nastala doba temna.

Trápily jej neskutečné migrény, kvůli nimž vynechal celou sezonu 2019/20 a na led se vrátil až v lednu 2021. To znamenalo zhruba 650 dní, během kterých neodehrál ani jeden zápas. A obdobné problémy jej čekají i nyní.

Už v minulé sezoně, tou dobou už jako člen Vegas Golden Knights, odehrál pouze 25 zápasů kvůli zranění v horní polovině těla a ze stejného důvodu nejspíš vynechá celý nadcházející ročník. O tom, že situace kolem mladého útočníka není, referoval již v červenci generální manažer Vegas Kelly McCrimmon.

„Nevypadá, že by se to lepšilo. Na pár věcech s naším lekářským týmem pracuje, což by mohlo pomoci. Když tato zranění přetrvávají, musíte se zaměřit hlavně na zlepšení kvality života. Stačí se dostat do bodu, kdy se každodenní život začne opět zdát normální. Potom můžete mluvit o tom, co váš čeká,“ řekl McCrimmon s tím, že v tuto chvíli jde především o vyléčení jeho svěřence. Hokej byl odsunut až na druhou kolej.

Dokonce se v uplynulých týdnech začalo spekulovat, že by Nolan Patrick v pouhých 24 letech předčasně ukončil kariéru. Elliotte Friedman na toto téma uvedl, že „letní spekulace se nepotvrdily, není to tento případ. Nolan Patrick má pro nadcházející sezonu plat ve výši 1,2 milionu dolarů, takže nemá smysl odcházet do důchodu. Přeji mu hlavně to nejlepší, ale myslím, že by pro mnoho lidí bylo velkým překvapením, kdyby se během této sezony objevil na ledě,“ poznamenal ve svém podcastu.

Patrickovi po sezoně 2022/23 vyprší platný kontrakt s Vegas Golden Knights, který uzavřel v září minulého roku. Tehdy si s McCrimmonem plácnul na dvouleté smlouvě v celkové hodnotě 2,4 milionů dolarů.

Vegas sice vyplatí Patrickovi jeho nasmlouvané peníze, zmíněný plat ve výši 1,2 milionů dolarů ovšem do platového stropu započítávat nebude, jelikož hokejista bude umístěn na listinu dlouhodobě zraněných hráčů. Stejný osud ostatně potká i brankáře Robina Lehnera, který už má definitivní jistotu, že vynechá kompletní sezonu.

U Patricka stále existuje minimální šance, že by se do konce ročníku mohl dát do pořádku. Jakmile se ale hovoří o zhoršené kvalitě života, což je podle všech indicií Patrickův případ, jde hokej zkrátka stranou...

