Trable Blues: Binnington a Tarasenko vystrašili kabinu, Kadri pak vyřadil Faulka

Na středu budou chtít hokejisté St. Louis co nejdříve zapomenout. Po ranním rozbruslení před druhým zápasem série proti Coloradu měli opory týmu Jordan Binnington a Vladimir Tarasenko pozitivní testy na nákazu COVID-19. A aby toho nebylo málo, během večerního utkání, které Blues prohráli 3:6 a v sérii už ztrácejí 0:2 na zápasy, přišli o zraněného Justina Faulka (na snímku).

Blues se rozhodli výsledky testů reklamovat a ty se nakonec ukázaly jako falešné, brankářská jednička týmu i zkušená opora útočných řad tak mohli večer nastoupit. "Dozvěděli jsme se, že je vše v pořádku, oba byli nakonec negativní. Ráno jsme měli obavy, jsme rádi, že nemusí podstupovat protokol a jít do karantény," oddechl si kapitán Ryan O'Reilly.

Strach z nákazy v kabině jako by se ale podepsal na výkonu svěřenců Craiga Berubeho na začátku utkání. Po první třetině to bylo 19:6 na střely a 2:0 na góly pro Colorado, Bluesmani byli v roli komparzistů spanilé jízdy Nathana MacKinnona (ve středu 3+1) či Joonase Donskoie (2+1).

"Musíme být lépe připravení, vstoupit do zápasu důrazněji a dát první gól," uvědomoval si po druhé prohře v sérii Brayden Schenn.

Blues se ani za stavu 0:3 nevzdali a ve třetí třetině se dotáhli na rozdíl jediné branky, pak ale hokejisté St. Louis dostali další studenou sprchu. Šest minut před koncem totiž Nazem Kadri ošklivě srazil k zemi obránce Justina Faulka (viz video). Faulk se do hry už nevrátil.

Série mezi Coloradem a St. Louis se za stavu 2:0 na zápasy přesouvá do Enterprise Center, kde by díky zmírněným opatřením v ochozech mělo být zaplněných už 50% sedadel, tedy zhruba 9000 diváků. Pomůže to Blues, nebo bude mít i zbytek této série jednoznačný průběh?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+