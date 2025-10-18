Továrna na šampiony, ale pro ostatní týmy. Musí se Buffalo chystat na další odchody?

18. října 14:00David Zlomek
Tlak, který na sobě měli hokejisté Buffala Sabres před čtvrtým zápasem sezony, byl podle redaktora Sportsnet Michaela Amata bezprecedentní. „Nejsem si jistý, že kdy v historii NHL stál některý tým v tak rané fázi sezony pod větším tlakem,“ napsal autor ve svém sloupku. A měl proč. Po třech prohrách a pouhém jednom vstřeleném gólu za téměř šest třetin už v Buffalu zněl poplach.
Ve středu ale Sabres konečně zabrali, rozdrtili Ottawu 8:4. Každý gól byl podle autora malou očistou, jak se tým zbavoval frustrace z úvodních dní. Jenže jedna výhra nic neřeší. Klub, který nepostoupil do play-off už čtrnáct let v řadě, si nemůže dovolit další zpackaný začátek.
Útočník Tage Thompson po porážce s Coloradem ještě věřil v trpělivost. „Máme dlouhou sezonu,“ řekl. „Chováte se, jako by právě skončil svět. Musíme se z toho dostat, jsme v díře, ale můžeme z ní vylézt.“ Obránce Rasmus Dahlin to ale řekl jasněji: „Tohle je nepřijatelné. Není to dost dobré.“
Podle komentáře Sportsnetu by měl být těmito slovy znepokojen i generální manažer Kevyn Adams. Buffalo totiž už roky nedokáže udržet své hvězdy. Autor připomíná, že by se z hráčů, kteří z Buffala odešli v posledních letech, dal postavit špičkový tým.
Stačí pár jmen: Ryan O’Reilly po výměně v roce 2018 získal Conn Smythe Trophy, Linus Ullmark vyhrál Vezina Trophy, Sam Reinhart má dva Stanley Cupy a Jack Eichel patří mezi deset nejlepších hráčů ligy a také už má titul.
A problémy nekončí. V posledních měsících se klub rozloučil i s mladíky Dylanem Cozensem a JJ Peterkou. Výměna Cozense za Joshe Norrise, hráče s velkým potenciálem, se zatím nevyplácí. A v případě Peterky, kterého nahradili Michael Kesselring a Josh Doan, je podle autora zřejmé, že Buffalo se vzdalo lepšího hráče.
Je jasné, že část těchto odchodů nebyla dobrovolná ze strany klubu. „Někteří hráči prostě chtěli pryč,“ píše. „Ale to neomlouvá organizaci, která má vytvářet prostředí, kde budou chtít zůstat.“
Pokud Sabres znovu zklamou, může být podle autora otázkou času, kdy trpělivost dojde i současným tahounům Thompsonovi, Dahlinovi či Alexi Tuchovi. Tuch bude po sezoně volným hráčem a bude chtít dlouhodobý kontrakt s vysokou částkou. Thompson a Dahlin sice mají platné smlouvy, ale nikdy nehráli play-off. A to je zkušenost, kterou čekat věčně nebudou.
„Největší ironie,“ pokračuje Amato, „je v tom, že Buffalo nikdy nemělo problém najít talent. Jen ho nikdy neumělo udržet.“
