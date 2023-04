Toužil po něm a dokázal to! Hughes urval Eliášův rekord

Před pár dny se při rozhovoru po zápase na ledě Jack Hughes přiznal, že by obrovsky chtěl získat rekord, který patřil Patriku Eliášovi. Ten totiž v historii organizace získal nejvíce bodů v jedné sezoně. Minulý čas je na místě, ode dneška totiž rekord patří mladému Američanovi.

Dvacet dva let. Tak dlouho si Patrik Eliáš hýčkal unikátní prvenství. To bylo ale už od začátku sezony v ohrožení, jelikož to, s jakým elánem a chutí Hughes celou sezonu hraje, napovídalo tomu, že získá opravdu velký počet bodů.

Jednadvacetiletý borec to chtěl mít z krku, nicméně v noci proti Buffalu se pořádně načekal. Svůj 97. bod zapsal až ke konci, kdy se trefil do prázdné brány.

„Nečekal jsem, že se to splní zrovna do prázdné brány,“ usmíval se Jack Hughes, jehož bratr Luke si v tom samém zápase zapsal debut v NHL. „Jsem moc rád, že se to povedlo před domácími fanoušky. Moc času do konce základní části nezbývá, takže jsem rád, že to mám za sebou.“

Velmi hezké gesto udělal také samotný Eliáš.

Žádná zášť ani naštvání – ostatně, to od hokejového gentlemana jeho typu ani nelze čekat –, ale okamžité přispěchání s gratulací.

„No, Jacku, asi jsem tě neměl tolik popohánět, když zbývalo do konce pět zápasů a ty jsi ztrácel šest bodů,“ usmíval se legendární útočník ve videovzkazu. „Ale opět jsi prokázal, jak dobrým hráčem jsi, moc si to zasloužíš. Je to skvělý úspěch a jsem si jistý, že pro tebe není poslední.“

