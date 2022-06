Totální výprodej? Chicago chce vyměnit DeBrincata

Pro fanoušky Chicaga to musí znít jako zlý sen. Alex DeBrincat, jeden z borců, kteří měli potenciál stát se stavebními kameny týmu po přestavbě, má být k mání. Vedení Blackhawks údajně míří do totálního překopání mužstva a za amerického střelce by mohla připlout ta největší protihodnota.

Dle velmi dobře obeznámeného novináře Franka Seravalliho není otázkou, jestli k výměně dojde, ale kdy.

Jinými slovy, bude to už teď v létě, nebo až při uzávěrce přestupů? Za rok totiž skvělému střelci, kterému se už dvakrát podařilo překonat čtyřicetigólovou hranici, končí smlouva. A Blackhawks očividně nemají zájem o prodloužení. Aby neodešel v létě bez náhrady, snaží se o výměnu.

Seravalli se v jednání Chicaga snaží najít logiku. „Zaprvé, DeBrincat je jednoznačně jejich největším obchodním prostředkem, mohou za něj dostat skvělou protihodnotu. Zadruhé, do té doby, než se Chicago stane aspirantem na titul, bude DeBrincat v (pro dnešní NHL) pokročilejším věku. A zatřetí, za rok by měl dostat minimálně devět milionů dolarů, k tomu se Chicago nechce vázat,“ píše na svých stránkách.

Největším jazýčkem na vahách, proč Chicago chce DeBrincata vyměnit, je určitě první bod, který Seravalli zmiňuje. Za nikoho v současném kádru Blackhawks nedostanou větší protihodnotu. Při přestavbě se navíc soustředí na budoucnost, DeBrincatovy góly v příštích letech nebudou tolik potřebné.

V současné NHL se navíc týmy nebojí platit. Vzpomeňte na trejd Brandona Hagela do Tampy Bay. Do Chicaga přiletěla dvě první kola. A to byl „jen“ Hagel.

Je jasné, že zálusk na takového střelce, jemuž je stále jen čtyřiadvacet, bude mít řada týmů. Důležitou roli sehraje, jako vždy, platový strop. Nebudeme ničím originální, když zmíníme Devils. Ti jsou ochotni vzdát se své letošní druhé volby v draftu, kdyby přihodili ještě něco, Chicagu by se špatně odolávalo.

Ať už zamíří Američan kamkoliv, je jasné, že to ještě bude dlouhá sága.

