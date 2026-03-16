Totální šok v Las Vegas. Rytíři vyhodili Cassidyho, najat byl Tortorella

29. března 23:22David Zlomek
Vegas Golden Knights se těsně před koncem základní části postarali o naprostý šok a sáhli k drastické změně na střídačce. Šedesátiletý hlavní trenér Bruce Cassidy, který tým v roce 2023 dovedl k historickému zisku Stanley Cupu, nečekaně končí a jeho místo okamžitě zaujme zkušený John Tortorella.
Zlatí Rytíři letos hrají pod svými možnostmi a v Pacifické divizi se drží na třetím místě s nijak oslnivou bilancí 32-26-16. Vedení klubu tak došla trpělivost. „Děkujeme Bruceovi Cassidymu za jeho obětavost pro náš klub a komunitu během uplynulých čtyř sezon,“ uvedl v oficiálním prohlášení generální manažer Kelly McCrimmon. „Pod jeho vedením jsme v roce 2023 dosáhli našeho cíle a přinesli do Vegas Stanley Cup. Naše organizace bude na Bruce vždy vzpomínat s tou největší úctou za to, čeho zde dosáhl.“
Cassidy opouští Vegas se skvělou celkovou bilancí 178 výher a s vědomím, že s týmem ani jednou nechyběl v play-off. O záchranu letošní sezony a probuzení spícího kádru se má teď postarat právě sedmašedesátiletý Tortorella.
„Vzhledem k tomu, že nás čeká závěrečná fáze základní části, věříme, že je nezbytná změna, abychom se vrátili na úroveň hry, která se od našeho klubu očekává,“ vysvětlil McCrimmon důvody vyhazovu. „S Johnem Tortorellou přivádíme vítěze Stanley Cupu a zároveň jednoho z nejzkušenějších a nejrespektovanějších trenérů v NHL. Jeho vedení bude pro náš tým velkým přínosem v tomto klíčovém bodě sezony.“
Rodák z Bostonu se do kolotoče NHL vrací po svém konci ve Philadelphii na sklonku sezony 2024/25. V lize je Tortorella obrovským pojmem, odkoučoval už 1 620 zápasů, což ho řadí na šesté místo historických tabulek, a jeho 770 výher stačí na devátou příčku všech dob. Během své dlouhé kariéry už dovedl Tampu Bay ke Stanley Cupu v roce 2004, dvakrát získal Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra ligy a nedávno jako asistent pomohl americké reprezentaci k zisku zlatých medailí na olympiádě.
Své nové angažmá odstartuje ostřílený stratég už v pondělí, kdy ho hned na úvod čeká pikantní souboj proti Vancouveru Canucks, kde v minulosti rovněž působil.