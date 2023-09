Dva největší obchodní artikly Winnipegu se zdají být alespoň prozatím mimo trh. Generální manažer Kevin Cheveldayoff totiž uvedl, že se nesnaží aktivně prodat ani jednoho ze dvojice Mark Scheifele a Connor Helleybuck. S oběma do sezony počítá.

"Samozřejmě jsme v naší organizaci provedli nějaké změny. Řekl bych, že jsme teď ve vhodné pozici a budeme minimálně konkurenceschopní,“ cituje šéfa Jets The Athletic.

Cheveldayoff rovněž uvedl, že tým a oba dotyční hráči spolu v létě hovořili a plánují se osobně setkat při zahájení tréninkového kempu, aby probrali, co dál.

V červnu se objevily informace, že Hellebuyck nemá zájem podepsat s Winnipegem prodloužení smlouvy. Nedlouho poté se objevila další zpráva, která naznačovala, že Jets o trojnásobném finalistovi Vezina Trophy jednali s New Jersey.

Bylo to nedlouho poté, kdy Jets podepsali a následně poslali nespokojeného útočníka Pierra-Luca Duboise do Los Angeles Kings za Gabriela Vilardiho, Alexe Iafalla, Rasmuse Kupariho a volbu ve druhém kole draftu příštího roku. O několik dní později Jets vykoupili smlouvu bývalého kapitána Blakea Wheelera.

"Naším jediným cílem je vyhrávat," řekl ještě Cheveldayoff. "Z každé situace, do které se dostaneme, chceme vytěžit co nejvíc, abychom se přiblížili naději k vítězství. To se pro naši organizaci nezměnilo a nezmění."

Hellebuyck strávil celou svou osmiletou kariéru v týmu Jets, který ho v roce 2012 draftoval z celkového 130. místa. Třicetiletý Američan je od sezony 2016/17 jasnou jedničkou Winnipegu.

Scheifele je dlouho jedním z nejspolehlivějších centrů v lize. Kanaďan, kterému je rovněž 30 let, nasbíral v minulé sezóně během 81 zápasů 42 gólů a přidal 26 asistencí.

Co bude dál? Podle zámořských novinářů je výměna stále nejpravděpodobnější možností. Winnipeg si totiž nemůže nechat utéct případnou protihodnotu, kterou by za oba mohl dostat.

Share on Google+