Tortorella poprvé promluvil o konci ve Vegas a hlásí: Chci trénovat!

25. července 11:00David Zlomek
John Tortorella rozhodně neřekl v NHL poslední slovo. Válečník ze střídačky, který na konci března převzal Vegas Golden Knights a protáhl je až do šestého zápasu finále Stanley Cupu proti Carolině, promluvil poprvé od chvíle, kdy mu vedení Rytířů bezprostředně po sezoně oznámilo, že na lavičce končí. On sám ale končit nehodlá, jak potvrdil pro The Athletic.
Tortorella nastoupil k týmu 29. března jako náhrada za Bruce Cassidyho. Tým okamžitě nakopl k sérii sedmi výher v řadě a prošel s ním až do finále. Přesto byl jeho konec bleskový. Když si druhý den po prohraném šestém finále sedl na pohovor s generálním manažerem Kellym McCrimmonem, verdikt padl okamžitě.
„Jsem zklamaný, nebudu lhát. Řekl jsem Kellymu na rovinu, co si myslím. Sedli jsme si a do minuty mi oznámil: 'Příští rok trénuje tým Ryan Craig.' Přiznávám, že jsem s týmem chtěl dostat více času a tu práci dokončit. To ale nebylo moje rozhodnutí, to je věc manažera a prezidenta. Musíte to prostě přijmout a jít dál,“ přiznal Tortorella.
Navzdory hořké pachuti nemá vůči organizaci ani svému nástupci žádnou zášť. Ryana Craiga totiž sám trénoval během svého působení v Tampě Bay.
„Rozumím tomu, kam organizace směřuje. Ryana připravovali devět let, prošel si celým systémem. Když k nám tehdy v Tampě přišel jako mladý kluk, sice neuměl moc bruslit, ale byl neuvěřitelně chytrý a vyzrálý. Bylo jasné, že z něj bude skvělý kouč. Chci mu pomoct, jak jen to půjde, byť je pro mě zvláštní, že trénujete chlapíka, se kterým si pak povídáte a za třicet vteřin zjistíte, že bere vaši práci,“ dodal hořce.
Se 777 výhrami v 1 628 zápasech je Tortorella druhým nejúspěšnějším americkým trenérem v historii NHL hned za Peterem Laviolettem. I když po odchodu z Vegas chvíli působil jako TV analytik pro ESPN, jeho srdce teď bije výhradně pro střídačku.
„Miluju trénování. Ve Philly nebo Columbusu jsem budoval mladé týmy, ale ve Vegas jsem pracoval se samými veterány a strašně mě to bavilo. Zkouším se z toho všeho teď v klidu vzpamatovat na Floridě. Pořád ještě polykám tu hořkou pilulku, jak blízko jsme byli a jak moc jsem ten tým chtěl vést dál. Nabídky zatím nemám, ale jakmile někdo zavolá, jsem připravený,“ uzavřel.