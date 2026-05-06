Tortorella po postupu prchl před novináři. Důvod byl poměrně bizarní

16. května 12:00David Zlomek
Pokud měl trenér John Tortorella po postupu svých Vegas Golden Knights do finále Západní konference radost, novinářům si ji rozhodně neukázal. Svérázný kouč po přesvědčivém vítězství 5:1 v šestém utkání na ledě Anaheimu Ducks zcela odmítl předstoupit před zástupce médií. Vedení týmu navíc po zápase neotevřelo kabinu, což v NHL představovalo hrubé porušení zavedených zvyklostí.
Novináři se tak museli spokojit s bleskovým vyjádřením pouhých tří hráčů, z nichž Brett Howden a Mitch Marner přišli k tiskovému pultíku se širokými úsměvy a slovy, že týmový autobus odjíždí už za deset minut. Hvězdný Jack Eichel, který v rozhodujícím duelu nebodoval, poskytl jen krátký rozhovor přímo na ledové ploše bezprostředně po závěrečné siréně.
Tento neobvyklý krok měl však kromě trenérovy proslulé averze k médiím i velmi logické a praktické vysvětlení, o kterém se nahlas příliš nemluvilo. Místní letiště totiž uplatňovalo jednu z nejpřísnějších večerek v celé Severní Americe s ohledem na hluk.
Pokud letadlo neodstartuje do desáté hodiny večerní místního času, musí na ranveji zůstat až do rána. Po skončení zápasu, tradičním podávání rukou, sprchách a cestě autobusem se tak časový limit neúprosně blížil. Rytíři zkrátka museli okamžitě prásknout do bot, aby stihli odletět domů.
Navzdory logistickým potížím vyvolaly zavřené dveře šatny mezi žurnalisty vlnu údivu. Známý reportér Jesse Granger celou situaci komentoval s neskrývaným překvapením, když uvedl, že pokrývá NHL už devět let a nikdy nezažil, že by po postupu kouč odmítl mluvit a šatna zůstala zcela uzavřena. Později sice jiní novináři doplnili kontext ohledně letiště, nicméně optika celého incidentu zůstala přinejmenším rozpačitá.
A dohru měla i u ligy. Vegas přišli o výběr ve druhém kole letošního draftu, Tortorella dostal pokutu 100 tisíc dolarů.