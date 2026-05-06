Tortorella ho měl pohřbít, play-off tradičně semlít, ale Marner září. Tohle není Toronto

10. května 16:05Tomáš Zatloukal
Víte, kdo se v noci ma sobotu vyhoupl, byť jen na jediný den, do čela tabulky produktivity NHL? Mitch Marner! Ano, ten samý Mitch Marner, kterého fanoušci Maple Leafs roky proklínali za to, jak se v play-off vytrácí z ledu, a loni kanadskou superhvězdu doslova vypudili pryč z ontarijské metropole. Marner zakotvil v Nevadě, plácl si s Vegas Golden Knights. Ani jedna jistě nelituje. A nic na tom nezměnil ani příchod Johna Tortorelly.
Marner v Torontu?
Marnost. Především v nedávné době.
16 bodů za poslední dva pokusy o dobytí Stanley Cupu, šest tref za závěrečných 31 mačů s javorovým listem na prsou. Zkrátka na hráče, který se už jednou přehoupl mezi stovkaře (a dvakrát byl blizoučko), tuze málo.
Jeho neefektivita ale má i kořeny mimo led. Byl pod zdrcujícím tlakem, čelil i výhrůžkám, stal se terčem pro dlouhým čekáním na stříbrný pohár frustrované jedince. Udělali z něj obětního beránka.
Zároveň mohlo toxické prostředí panovat i v kabině, trávené opakovanými fiasky.
Jenže Marner z té zkušenosti odešel jako vítěz. Silnější a svobodnější než dřív.
Ve Vegas se dočkal vřelého přijetí, měl na ledě relativní volnost a ukázal, že se umí být prosperovat i pod trenérem, jehož příchod mnozí považovali za drsnou tečku za Marnerovým obrozením.
Chyba lávky. Mezi ním a Johnem Tortorellou je důvěra.
Vědí, že se vzájemně potřebují. "Torts" se postupně lehce proměňuje, umírňuje, hledá způsob, jak neztratit sám sebe a zároveň přežít v současném hokeji. A pro devětadvacetiletého Kanaďana platí víceméně to samé, byť vyplul z druhého břehu.
Technika, rychlost, kreativita. To je jeho svět. Tortorellův staví na poctivosti, obětavosti a nasazení. Oba spojuje stejný cíl - blyštivá trofej, hokejový grál. Zbývá k ní 10 výher...
Na těch dosavadních šesti měl Marner velký podíl. Je na šesti gólech a sedmi asistencích. Důležitý druhý triumf nad anaheimskými Kačery dirigoval čistým hattrickem. Slyší chválu od kumpánů za to, jak je mezi mantinely slyšet, jak se snaží řídit hru, případně povzbudit spoluhráče.
Komplimenty si ovšem Marner, a to z jakékoliv strany, příliš k tělu nepouští. Stejně jako ho předchozí štace naučila, že se musí obrnit proti kritice. "Myslím si, že moc neposlouchá, co se o něm říká. Ať už v dobrém, nebo ve zlém," míní Tortorella.
Sám to potvrzuje, když na otázku, zda teď cítí satisfakci, odvětí: "Ani ne." A přidá, že jeho cílem je vítězit.
Marnerovi samozřejmě svědčí, že na v úvodních kolech svých vyřazovacích bojů za Vegas nestanul proti těm úplně nejtěžším vahám s nejtěsnější obranou. Příhodných podmínek ovšem využil mistrně.
A tak píše zcela jiný příběh než u Maple Leafs. Zlatí rytíři v něm mají čiperného, hecujícího forvarda. který navíc oplývá takovým kumštem, že umí zápas rozhodnout sám o sobě. Také týmového hráče, který raději než o sobě mluví o ostatních.
Z odpadlíka je opora.