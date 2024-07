Torontský risk v brankovišti. Další fiasko má odvrátit pozoruhodný trojlístek

Je to trojice, co vás na papíře neohromí. O prostor mezi třemi tyčemi se mají u Maple Leafs podělit Joseph Woll, Anthony Stolarz a Matt Murray. Že by někomu z nich slušelo označení gólmanská extratřída, to se momentálně říct nedá. Kde jsou ty časy, kdy za tradiční klub čapali velikáni jako Curtis Joseph či Ed Belfour?

Zas a znovu jde Toronto do sezony s nejvyššími ambicemi a s velkou neznámou v brankovišti.

Na skutečně elitního gólmana jednoduše nezbývají peníze. A tak se Javorové listy upínají k příslibům a nadějím.

Víru v to, že tentokrát sázka na málo prověřené maskované muže vyjde, jim dodává třeba povedené play-off v podání Wolla.

Tři zápasy, úspěšnost zákroků přes 96 procent, pod jeden inkasovaný gól za večer. Ne, pětadvacetiletý Američan za hořké vyřazení rozhodně nemůže.

Optimismus pumpuje do žil fanouškům pracovitost nové akvizice Stolarze, třicátníka, který se s postupem času naučil náramně využívat své fyzické parametry.

Navíc má za sebou snovou sezonu - vyhrál Stanley Cup, poté co v základní části exceloval a chvílemi si říkal o Bobrovského post týmové jedničky.

Vždyť lapil téměř 93 procent střel soupeřů!

A čím povzbuzuje příznivce Javorových listů Murray? Především tím, že by měl být konečně zdravý a že přijal skromnou smlouvu i roli.

Pokud se rozchytá na farmě do top formy (nepravděpodobné, ale možné), klidně může během sezony nahradit někoho z tandemu Stolarz, Woll.

Je to dvojnásobný vítěz stříbrného poháru, na to by se nemělo úplně zapomínat.

Tím ovšem pozitiva víceméně končí.

V Torontu mají důvod k obavám. Jde zejména o nízkou praxi Stolarze s Wollem. Ani jeden dosud nezažil základní část s alespoň 30 odchytanými duely.

Unesou tlak? Ukážou, že si umí udržet výkonnost i při velkém vytížení? A vyhoví si coby parťáci?

Murray je kapitola sama pro sebe. Už jsou to roky, co naposledy chytal opravdu skvěle.

Být v kůži GM Brada Trelivinga, přepadla by leckoho při pohledu na trojlístek vyvolených nervozita. Slabší povahy možná i panika.

Treliving jistě ví, že riskuje. A bude připravený případně reagovat. Jen nepůjde o vůbec snadný rébus k řešení.

