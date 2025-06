Toronto vymýšlí chytrou smlouvu pro Tavarese. Přijme nižší plat?

John Tavares se netají tím, že jeho první volbou je zůstat v Torontu. Ačkoliv by na trhu volných hráčů jistě vzbudil velký zájem — a inkasoval velmi slušnou částku — pro lídra Maple Leafs je setrvání v modrobílém dresu prioritou.

Pro vedení Leafs však není situace tak jednoduchá. Přestože se platový strop NHL v příští sezoně opět zvýší, v Torontu si musí pečlivě hlídat každou položku v rozpočtu. Podle Elliotta Friedmana by přitom mohli využít modelu, který se jim už osvědčil.

V podcastu 32 Thoughts Friedman zmínil dvě smlouvy, které by mohly sloužit jako inspirace při jednáních s Tavaresem. První je šestiletý kontrakt obránce Chrise Taneva, který Leafs podepsali loni v létě, když mu bylo 34 let. Druhou pak čerstvá šestiletá dohoda Yanniho Gourdea s Tampou Bay.

„Dokážu si představit, že něco takového bude Toronto Tavaresovi nabízet,“ uvedl Friedman. Smyslem podobné smlouvy je jít do delšího termínu, aby roční platová zátěž byla co nejnižší — a tím zůstala větší flexibilita pod stropem.

Samozřejmě, jak Friedman dodal, Leafs by museli počítat s vyšší částkou než v případě Gourdea, jehož cap hit činí 2,33 milionu dolarů ročně.

Zároveň ale platí, že hráči ve věku kolem 35 let se v NHL podepisují opatrně. Výjimkou jsou borci, kteří mají šanci dobře "zestárnout" — a právě do této kategorie by mohl Tavares patřit.

Jeho hokejové IQ, práce v prostoru a předvídavost ho řadí k hráčům, jejichž výkonnost obvykle nepadá tak rychle. Statistické srovnání s hráči jako Sidney Crosby, Joe Pavelski nebo Patrice Bergeron naznačuje, že Tavares by mohl být kvalitním přínosem ještě několik sezon.

A i když rychlost nikdy nebyla jeho hlavní zbraní, právě proto na ní není tolik závislý a může i nadále odvádět poctivou práci v top šestce. V minulé sezoně například nasbíral 38 gólů a 74 bodů v 75 zápasech — čísla, která dokazují, že stále patří mezi elitní útočníky.

Samozřejmě, s věkem je vždy určitá míra rizika. Stačí připomenout pád výkonnosti Stevena Stamkose, který v Nashvillu šel s čísly dolů výrazně. Ale zatímco Stamkos se herně začal propadat už o sezonu dřív, u Tavarese takové známky zatím nejsou.

Vedení Leafs tak stojí před zásadním rozhodnutím: najít model, který umožní Tavaresovi v týmu pokračovat, aniž by tím omezili budoucí manévrovací prostor. Pokud bude kapitán ochoten přijmout delší smlouvu s rozumným cap hitem, mohla by být dohoda výhodná pro obě strany.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+