Toronto v troskách? Hvězdná soupiska se rozpadla, fanoušci žádají změny

8. března 10:31David Zlomek
To, co mělo být sezonou zaslíbenou, se pro Toronto Maple Leafs změnilo v totální noční můru. Uzávěrka přestupů jen podtrhla zmar, ve kterém se slavný klub zmítá. Hokejový expert Luke Fox si ve své analýze pro Sportsnet nebere servítky a popisuje letošní deadline jako směs nejistoty a zklamání. Podle něj hraje tým hokej nejvíce bez života a chuti za posledních deset let, což donutilo generálního manažera Brada Trelivinga k potupné roli prodejce.
„Selhání začínají u mě,“ přiznal Treliving po vypršení uzávěrky, kdy se snažil vysvětlit, proč kabinu opustili daní hráči. Fox si však všímá, že GM sice sype popel na hlavu, ale jeho činy na trhu byly víc než rozpačité. Poté, co se mu povedlo solidně udat Nicolase Roye do Colorada za první a páté kolo, přišel jen útlum. Bobby McMann, který chtěl v týmu zůstat, zamířil do Seattlu jen za druhé a čtvrté kolo. Podle Foxe se McMann tak nějak dostal mimo dosah Toronta poté, co viděl pohádkovou smlouvu Kiefera Sherwooda v San Jose. Treliving sice chtěl dostat víc, ale jak sám suše konstatoval: „Trh promluvil.“
Ještě horší pachuť zanechává odchod Scotta Laughtona do Los Angeles. Fox připomíná, že Treliving ho loni koupil z Philladelphie za první kolo a nadějného Nikitu Grebenkina, aby ho teď v podstatě daroval za pouhé třetí kolo. Expert to označuje za velkou strategickou ztrátu, která v kontextu ostatních kroků vypadá jako naprostý manažerský amatérismus. Laughton přitom opakovaně mluvil o tom, jak je v kabině spokojený, ale pod trenérem Craigem Berubem dostával čím dál méně prostoru, až se stal postradatelným.
Největší „bombu“ si ale Luke Fox nechal na Trelivingovo hospodaření s drafty. Připomíná totiž hřích z minulého roku, a sice trejd pro Brandona Carla. Treliving za něj tehdy obětoval mladého centra Frasera Mintena a první kolo draftu, které ale ochránil pouze pro prvních pět pozic. Toronto se přitom teď řítí tabulkou dolů takovým tempem, že hrozí reálný scénář, kdy Bostonu daruje draft z 6. až 10. místa. „To, že to první kolo neochránil aspoň do desítky, by samo o sobě mohlo být důvodem k výpovědi,“ píše novinář.
I když Treliving stále odmítá veřejné odsouzení kádru a dál drží nad vodou trenéra Berubeho, Luke Fox má jasno: víra v jádro týmu i vedení je definitivně otřesena. Javorové listy teď čeká několik zápasů agónie do konce základní části, které budou pravděpodobně jen přehlídkou mladíků z farmy, zatímco Treliving se bude modlit, aby jaro a léto přinesly zázrak, který jeho pošramocenou pověst zachrání.