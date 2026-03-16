Toronto slaví výhru nad Rangers! Boston otočil duel v Buffalu

26. března 4:35Jan Šlapáček
Noc na čtvrtek přinesla dva zápasy, které byly nesmírně vyrovnané. Maple Leafs dokázali zdolat Rangers, Bruins urvali důležité dva body v Buffalu.
Hokejisté Maple Leafs dokázali potěšit své fanoušky a po tuhé bitvě porazili Rangers 4:3. Hlavní hvězdou utkání byl Joseph Woll, jemuž se povedlo připsat čtyřicet úspěšných zákroků. Celek z Manhattanu byl výrazně aktivnější, svou převahu ale nedokázal přetavit v góly.
Důležité vítězství v boji o play-off získal Boston. Bruins ve třetí třetině prohrávali na ledě Buffala 2:3. Po šťastném vyrovnání Caseyho Mittelstadta z 54. minuty následně rozhodl v prodloužení český útočník Pavel Zacha.
Buffalo Sabres - Boston Bruins
3:4pp. (1:1, 0:1, 2:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
16. Zucker (T. Thompson, Quinn), 46. Benson, 46. Zucker (T. Thompson) – 12. Pastrňák (Minten, Chusnutdinov), 30. Arvidsson (Pastrňák, Zadorov), 54. Mittelstadt (Aspirot, Zacha), 61. Zacha (Pastrňák, McAvoy).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 31 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 60:26
Joonas Korpisalo (BOS) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:38
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 1+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:33
David Pastrňák (BOS) – 1+2, +3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:56
Tři hvězdy utkání
1. David Pastrňák (BOS) - 1+2
2. Jason Zucker (BUF) - 2+0
3. Pavel Zacha (BOS) - 1+1
Toronto Maple Leafs - New York Rangers
4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Branky a nahrávky
6. McCabe (Maccelli, Joshua), 13. N. Robertson (Domi), 26. Joshua (Maccelli, Woll), 52. Tavares – 31. Lafrenière (J. Miller, Fox), 39. Zibanejad (Lafrenière, Fox), 54. Zibanejad (Perreault, Lafrenière).
Statistika
Střely na bránu: 18 – 43 | Přesilová hra: 0/2 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Joseph Woll (TOR) – 40 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93 %, odchytal 60:00
Igor Šesťorkin (NYR) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 58:10
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:25
Adam Sýkora (NYR) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:33
Tři hvězdy utkání
1. Joseph Woll (TOR) - 40 zákroků
2. Dakota Joshua (TOR) - 1+1
3. Mika Zibanejad (NYR) - 2+0