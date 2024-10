Toronto si doma hladce poradilo s Tampou, Nylander nasbíral tři body

Na dnešním programu NHL byl před zítřejším šestnácti zápasovým maratonem pouze jeden duel. Od 1:30 Toronto hostilo Tampu Bay. A bylo to poměrně jednoznačné představení.

První třetina byla poněkud vyrovnaná. Toronto si vstřelilo nešťastný vlastní gól a pustilo v závěru první periody soupeře do tlaku. Tampa ale nedokázala strhnout vedení na svou stranu. Ve druhé třetině už to bylo pouze o jednom týmů, tom domácím. Toronto soupeře jasně přehrávalo a hlavně dávalo góly. A také vyhnalo Vasilevského z branky.

Tampa Bay vstoupila do třetí části v přesilovce, ale dnes to prostě Bleskům nešlo. Hosté sice měli poměrně hodně střel, ale nedá se říct, že by šlo o nebezpečné pokusy.

Šest minut před koncem Domi vyvolal bitku a pustil soupeře do přesilovky, které hosté využili. Náskok z druhé třetiny byl však až příliš velký a hostům se jej nepodařilo dohnat.





Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning

5:2 (1:1, 4:0, 0:1)





Branky a nahrávky

4. Nylander (Domi), 22. Matthews (Marner, Nylander), 28. Nylander (McMann), 30. Pacioretty (Tavares, Timmins), 35. Knies (Marner) – 16. Paul (Hedman, Chaffee), 55. Point (Kučerov, Hedman)

Statistika

Střely na bránu: 29 – 34 | Přesilová hra: 1/4 – 1/6 | Trestné minuty: 17 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Anthony Stolarz (TOR) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:35

Andrej Vasilevskij (TBL) – 10 zákroků, 4 OG, úspěšnost 71,4 %, odchytal 29:31

Jonas Johansson (TBL) – 14 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 28:22



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:28

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:26



Tři hvězdy utkání

1. Anthony Stolarz (TOR) – 32 zákroků

2. William Nylander (TOR) – 2+1

3. Christopher Tanev (TOR) – 0+0

