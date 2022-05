Toronto se utápí ve smutku. Máme toho dost, hlesl Marner

2004. Rok, kdy Maple Leafs naposledy vyhráli sérii v play-off. A čekání se opět protáhne. Toronto doma nestačilo na obhájce z Tampy Bay. Mečbol na Floridě Matthews a spol. nevyužili, k postupu jim nepomohlo ani domácí prostředí. Obrovské zklamání, po kterém ze sebe hráči těžko soukali slova.

Byla to neskutečně vyrovnaná série, kterou rozhodly maličkosti. Toronto se na rozdíl od minulých let nemá za co stydět, jelikož až do konce bojovalo s ligovým hegemonem posledních dvou let naprosto vyrovnaně a mít o trochu více štěstí, možná by postoupilo.

„Tohle vypadnutí bolí víc, jelikož jsme byli fakt dobří a tvrdě se rvali,“ říkal po zápase trenér Keefe. „Těžko se o tom mluví. Úspěchu bychom po případném postupu byli mnohem blíž, než se může zdát.“

Opravdu není moc věcí, které Torontu vyčíst. Brankář Campbell chytal velice slušně a i hráči, kteří se kvůli svým velkým platům občas dostanou pod palbu kritiky, byli produktivní.

„Snažíme se uspět, dáváme tomu vše, ale zase jsme nedokázali projít přes první překážku,“ hledal slova kapitán týmu John Tavares. „Celý rok pracujeme pro to, abychom byli připraveni a v dobré formě. Myslím si, že se nám to povedlo. Prostě to nevyšlo.“

V sedmém zápase Toronto Tampu Bay dokonce přestřílelo v poměru 73:45, nicméně hráči Lightning hned 26 zblokovali. Ví, jak se play-off hraje. A zase to ukázali. Maple Leafs se s tím ne a ne sžít.

„Máme hodně věcí, na které můžeme být hrdí. Ale také spoustu, kvůli kterým jsme teď naštvaní a zdevastovaní,“ dodal Keefe. „Hráči ze sebe dali všechno, nelze jim nic vyčítat, ale stejně jsme to nedokázali. A o to jediné tu jde. O postup.“

Je otázkou, jestli v létě dojde na kosmetické úpravy, nebo v Torontu nastane velký třesk. Pakovat se může vedení, hráči či trenérský tým. Nebo úplně všichni. „Máme až po krk tohohle pocitu po vypadnutí. Než zklamání vyprchá, bude to trvat,“ smutnil Mitch Marner.

