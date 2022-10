Toronto přišlo na měsíc o brankáře. Murray má problémy s přitahovačem

Toronto Maple Leafs musí řešit zkraje nové sezony poměrně velký problém. Na marodce totiž skončila jednička týmu Matt Murray. Osmadvacetiletý Kanaďan se zranil během sobotního tréninku před zápasem s Ottawou a byl umístěn na listinu dlouhodobě zraněných hráčů. Chybět by měl minimálně čtyři týdny.

Murray, který přišel do Toronta v červenci z Ottawy, se měl v sobotu postavit mezi tři tyče a hájit brankoviště Maple Leafs právě proti svému bývalému týmu. K jeho startu však nakonec nedošlo, jelikož se během ranního tréninku zranil.

Původní informace hovořily o tom, že by se mělo jednat o natažená třísla. Odpoledne tamního času pak bylo upřesněno, že Murray má problémy s přitahovačem a jeho absence by se měla protáhnout minimálně na čtyři týdny. A to je pro Toronto problém.

Toronto během léta udělalo doslova zemětřesení v brankovišti a tým opustila nejen jednička Jack Campbell, ale i dvojka Petr Mrázek. Místo nich tým přivedl z Ottawy Matta Murrayho a získal také práva na Ilju Samsonova z Washingtonu.

Nevýhodný trejd?

Toronto si od těchto příchodů slibovalo stabilizaci výkonů na brankářské pozici. Dalo také najevo, že nechce příliš sázet na Erika Kallgrena, který v minulé sezoně odchytal 14 zápasů, a přestože vychytal osm výher, s jeho výkony nepanovala příliš velká spokojenost. I proto Kallgren skončil zpátky na farmě.

Na druhou stranu se ovšem mnozí podivovali, proč vlastně Murray do Toronta přišel. Poslední dvě sezony totiž neměl vůbec dobré. Kromě toho, že v brance zrovna nezářil a trápila jej zranění, tak v roce 2020 uzavřel se Senators smlouvu na čtyři roky s průměrnou roční gáží ve výši 6,25 milionu dolarů.

Jeho příchod do Toronta byl částečně způsoben tím, že je oblíbencem generálního manažera Kyla Dubase i hlavního trenéra Sheldona Keefa, kteří jej vedli už během juniorské kariéry v OHL v dresu Soo Greyhounds. K tomu se v letech 2016 a 2017 podílel v Pittsburghu na zisku dvou Stanley Cupů. A tak nevýrazná léta v celkově se trápící Ottawě nebyla problémem pro jeho akvizici.

Vedení Toronta navíc vyřešilo obtíže s jeho platem, když si Ottawa ponechala zhruba 1,6 milionu dolarů ročně jako zatížení vlastního platového stropu. A tak nic nebránilo, aby se z Murrayho stala nová jednička týmu.

Na dobrá léta z Pittsburghu se ale prozatím nerozpomenul. V úvodním utkání sezony proti Montrealu čelil 23 střelám, inkasoval hned čtyřikrát a nezabránil porážce svého týmu (jeho kolega Samsonov o den později vychytal naopak výhru proti silnému Washingtonu, když zastavil 24 z 26 střeleckých pokusů).

Na další šanci, při které se bude Murray snažit přesvědčit, že mu role jedničky náleží právem, si ovšem rodák z Thunder Bay bude muset počkat. Minimálně čtyři týdny budou Toronto táhnout Samsonov s Kallgrenem, který byl okamžitě po zranění Murrayho povolán z farmy zpět do hlavního týmu.

