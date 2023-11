Toronto potřebuje obránce. Treliving se však do žádných šíleností nežene

O tom, že Toronto potřebuje posilnit v obraně, každý dobře ví. Generální manažer Brad Treliving samozřejmě také, nicméně nechce se pouštět do žádných šílených výměn. Kromě toho také čeká, jak se v Torontu vyvine situace s platovým stropem.

Poté, co byl obránce John Klingberg minulý týden umístěn na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, se okamžitě objevily spekulace, zda bude moci v této sezoně ještě hrát.

Maple Leafs budou mít tento týden lepší představu o závažnosti Klingbergova zranění, ale pokud bude odstaven do konce sezony, získá klub prostor ve výši 4,15 milionu dolarů, který může použít na přivedení další výpomoci.

Pokud se Klingberg bude moci vrátit v určitém okamžiku této základní části, budou se Leafs muset ujistit, že budou mít dostatek místa pod stropem na to, aby byl možný jeho návrat i přivedení potenciální posily.

Maple Leafs již jednali s Calgary o obráncích Chrisi Tanevovi a Nikitovi Zadorovovi a hledají další možnosti. Zadorov požádal o výměnu již dříve, ale šéf Flames Craig Conroy minulý týden pro Sportsnet uvedl, že s jeho přestupem nespěchá. "Je to jako s každým jiným hráčem, prostě uděláme to, co je nejlepší pro Flames," řekl Conroy.

Treliving má prý v hledáčku mimo jiné i jména, jako jsou Ilja Ljubuškin z Anaheimu a Sean Walker z Philadelphie, přičemž oběma spolu s Tanevem a Zadorovem končí smlouvy.

Aby toho nebylo málo, v týdnu se zranil i Mark Giordano. Ten obětovavě zblokoval střelu v zápase s Floridou, nicméně má to horší následky. „Nějaký čas bude chybět,“ potvrdil kouč Sheldon Keefe.

Kromě Klingberga a Giordana chybí i Timothy Liljegren.

