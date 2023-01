Toronto otočilo duel s Floridou! Edmonton vystavil stopku Seattlu

Osm zajímavých zápasů minulostí. Solidní zmrtvýchvstání předvedlo Toronto, které otočilo duel s Floridou a vyhrálo 5:4 po prodloužení. Skvělý výkon podal v noci Edmonton, který zastavil ve formě hrající Seattle.

PHILADELPHIA FLYERS - ANAHEIM DUCKS

5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Flyers pokračují v solidní formě

Osmá výhra z deseti zápasů. Flyers chytají druhý dech a pravidelně sbírají vítězství. Dneska v noci si dokázali v domácím prostředí poradit s Anaheimem a vyhráli 5:2.

Branky a nahrávky

14. Hayes (DeAngelo, Konecny), 33. Ristolainen (Laughton, Konecny), 40. Frost (J. van Riemsdyk, Ristolainen), 43. Hayes (Laughton, Allison), 60. Hayes (Allison, York) – 28. Henrique (Klingberg, Zegras), 59. Vatrano (Shattenkirk, R. Strome).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 27 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Ersson (PHI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00

Anthony Stolarz (ANA) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 59:49



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Kevin Hayes (PHI) - 3+0

2. Rasmus Ristolainen (PHI) - 1+1

3. Morgan Frost (PHI) - 1+0

TORONTO MAPLE LEAFS - FLORIDA PANTHERS

5:4pp. (2:3, 1:1, 1:0 - 1:0)

Toronto otočilo duel s Floridou

Na začátku druhé třetiny vedla Florida o dva góly a měla všechno skvěle rozehrané. V té době se do branky Maple Leafs postavil Ilja Samsonov a žádný gól už nedostal. To byl pak základ k tomu, aby Toronto dokázalo vyrovnat a v prodloužení definitivně rozhodlo.

Branky a nahrávky

3. D. Hunt (Rielly, Aston-Reese), 16. Kerfoot (Järnkrok, Liljegren), 40. Matthews (Nylander, Marner), 46. Nylander (Marner, Giordano), 62. Nylander (Timmins, Tavares) – 2. Verhaeghe (Ekblad), 13. Lundell (Barkov), 19. Mahura (Gudas, Děnisenko), 22. Barkov (Montour, Reinhart).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 19 | Přesilová hra: 2/7 – 1/3 | Trestné minuty: 12 – 18



Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (TOR) – 4 zákroky, 4 OG, úspěšnost 50,0 %, odchytal 21:41

Ilja Samsonov (TOR) – 11 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 40:12

Sergej Bobrovskij (FLA) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 61:53



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:26

Radko Gudas (FLA) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 16:39



Tři hvězdy utkání

1. William Nylander (TOR) - 2+1

2. Mitchell Marner (TOR) – 0+2

3. Ilja Samsonov (TOR) – 11 zákroků

WASHINGTON CAPITALS - MINNESOTA WILD

2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Minnesota vykradla Washington

Capitals byli v zápase střelecky aktivnější a dvakrát vedli, nakonec ale skončili bez bodového zisku. Minnesota z minima šancí vytěžila maximum a vyhrála 4:2. Dva góly vstřelil bek Jared Spurgeon.

Branky a nahrávky

19. Fehérváry (Ovečkin, T. van Riemsdyk), 26. D. Strome (Fehérváry, Ovečkin) – 21. Spurgeon, 34. Brodin (Dewar, Dumba), 39. Spurgeon (Dewar, Reaves), 60. J. Eriksson Ek (F. Gaudreau).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 57:19

Filip Gustavsson (MIN) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:47



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 1+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:30



Tři hvězdy utkání

1. Jared Spurgeon (MIN) - 2+0

2. Filip Gustavsson (MIN) - 34 zákroků

3. Martin Fehérváry (WSH) - 1+1

MONTREAL CANADIENS - WINNIPEG JETS

4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Montreal překvapil Winnipeg

Winnipeg se na začátku druhé části dostal do vedení a vypadalo to, že bude plnit roli favorita na jedničku. Montreal se však svému soupeři vzepřel, do konce druhé části dal tři góly a zcela vývoj utkání otočil. Ve třetí třetině pak náskok navýšil ještě Josh Anderson a Canadiens vyhráli 4:1.

Branky a nahrávky

28. Dadonov (J. Barron, Dvorak), 30. Hoffman (Dach, J. Barron), 34. Dadonov (Dvorak, Savard), 45. Jos. Anderson (Dach, Matheson) – 22. Connor (Morrissey, Ehlers).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 9 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:18



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Justin Barron (MTL) - 0+2

2. Jevgenij Dadonov (MTL) - 2+0

3. Kirby Dach (MTL) - 0+2

NASHVILLE PREDATORS - COLUMBUS BLUE JACKETS

2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Těsná výhra pro Predators

Hokejisté Predators nepodali dneska v noci nejlepší výkon, na vítězství to ale nakonec stačilo. Skvěle si v brance totiž počínal Kevin Lankinen, který pochytal devětatřicet střel a inkasoval pouze jednou.

Branky a nahrávky

26. Glass (F. Forsberg, Duchene), 37. Trenin (Josi, Jeannot) – 50. Nyquist (Roslovic, Blankenburg).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 40 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (NSH) – 39 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,5 %, odchytal 60:00

Daniil Tarasov (CBJ) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:09



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Kevin Lankinen (NSH) - 39 zákroků

2. Cody Glass (NSH) - 1+0

3. Jakov Trenin (NSH) - 1+0

CHICAGO BLACKHAWKS - BUFFALO SABRES

4:3pp. (1:2, 0:1, 2:0 - 1:0)

Obrat v Chicagu

Blackhawks ukázali bojovného ducha a byli za to odměněni. Chicago ve třetí třetině smazalo dvoubrankové manko a v prodloužení Seth Jones druhým gólem v zápase rozhodl o výhře svého týmu.

Branky a nahrávky

9. Murphy (Kurashev, J. Toews), 42. Kurashev (S. Jones, Raddysh), 60. S. Jones (Kurashev, T. Johnson), 63. S. Jones (T. Johnson) – 13. V. Olofsson (Jost, Mittelstadt), 20. Ta. Thompson (J. Skinner, Tuch), 27. Krebs.

Statistika

Střely na bránu: 26 – 33 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 61:43

Craig Anderson (BUF) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 62:24



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 61:43



Tři hvězdy utkání

1. Seth Jones (CHI) - 2+1

2. Philipp Kurashev (CHI) - 1+2

3. Connor Murphy (CHI) - 1+0

ARIZONA COYOTES - DETROIT RED WINGS

4:3sn. (0:0, 1:1, 2:2 - 0:0)

V Arizoně rozhodly až nájezdy

Red Wings v zápase dvakrát vedli, jednou dokonce i o dva góly, nakonec ale odchází z duelu jako poražení. Coyotes dokázali zápas dotáhnout až do samostatných nájezdů, kde ten rozhodující proměnil Nick Schmaltz.

Branky a nahrávky

32. Bjugstad (Chychrun, Crouse), 47. Boyd (Crouse, Stecher), 48. Guenther (Crouse, Bjugstad), rozh. náj. Schmaltz – 29. Larkin (Seider, Bertuzzi), 45. P. Suter (Fabbri), 46. Perron (Rasmussen, Copp).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 40 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Ingram (ARI) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 65:00

Magnus Hellberg (DET) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:02

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:10



Tři hvězdy utkání

1. Nick Bjugstad (ARI) - 1+1

2. Dylan Guenther (ARI) - 1+0

3. Travis Boyd (ARI) - 1+0

EDMONTON OILERS - SEATTLE KRAKEN

5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Edmonton zastavil rozjetého soupeře

Seattle v poslední době na hřištích soupeřů pravidelně vyhrával, od Edmontonu mu však byla vystavena stopka. Oilers odehráli solidní duel a vyhráli 5:2. Velmi dobře zachytal i Jack Campbell.

Branky a nahrávky

15. McDavid (Draisaitl), 24. Ryan (Desharnais, Holloway), 33. Foegele (Draisaitl, Hyman), 42. Hyman, 50. R. McLeod (Holloway, Hyman) – 4. Eberle (Sprong, Schultz), 41. Dunn (Wennberg).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SEA) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 60:00

Jack Campbell (EDM) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Zach Hyman (EDM) - 1+2

2. Dylan Holloway (EDM) - 0+2

3. Warren Foegele (EDM) - 1+0

