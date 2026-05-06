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NHL

Toronto musí počkat. Cassidy má o Leafs zájem, klíče ale drží Vegas

11. června 12:30

David Zlomek

Toronto Maple Leafs by s hledáním nového hlavního trenéra rozhodně neměli spěchat, minimálně ne před 17. červnem. Právě to je nejzazší možný termín konce strhujícího finále Stanley Cupu a zároveň bod, kdy by se mohl konečně uvolnit Bruce Cassidy. Ačkoliv má Toronto rozjednané jiné varianty, na suverénně nejlepšího trenéra současného trhu se vyplatí počkat.

Zásadní zprávou je, že jednašedesátiletý stratég se angažmá v Kanadě vůbec nebrání. V nedávném rozhovoru pro The Athletic přiznal, že by ho zajímala jakákoliv volná pozice a je plně otevřený jednání s Maple Leafs, aby obě strany zjistily, zda by jim vzájemná spolupráce dávala smysl. Uznávaný kouč, kterého Vegas Golden Knights propustili letos v březnu pouhých osm zápasů před koncem základní části, má momentálně jediné jasné přání. Chce se prostě vrátit zpátky do práce.

Trh s volnými trenérskými židlemi se ale tenčí. Los Angeles Kings si plácli s Peterem Laviolettem a Edmonton Oilers se vehementně zajímají o Mikea Babcocka. Hra trenérských škatulat tak nakonec může hrát Torontu dokonale do karet. Pro Cassidyho to brzy může znamenat Maple Leafs, nebo nic. Laviolette byl navíc jediným mužem, jehož životopis se mohl s tím Cassidyho rovnat, a dokonce s Torontem absolvoval pohovor, než definitivně zamířil do Kalifornie.

Vše teď závisí na jediném háčku. Zda vůbec Vegas dovolí svému bývalému trenérovi jednat. Golden Knights totiž zatím odmítali dát Cassidymu svolení k jakýmkoliv pracovním pohovorům, což jim platná smlouva umožňuje. Trenér ji navíc kvůli doložce o zákazu konkurence nemůže jen tak sám vypovědět a jít o dům dál.

Generální manažer Rytířů Kelly McCrimmon před startem finálové série prohlásil, že se klub plně soustředí na play-off, ostatní týmy to respektují a samotný Cassidy to chápe. Existuje však reálná šance, že po skončení sezony Vegas svůj dosavadní postoj přehodnotí. Zvláště když se jedná o Toronto, které hraje ve Východní konferenci a nepatří tak k přímým rivalům jako Kings nebo Oilers.

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