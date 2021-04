Toronto míří za pohárovým snem se čtyřmi kapitány. Bude to stačit?

Nick Foligno, John Tavares, Joe Thornton a Jason Spezza. Toronto má v sestavě čtyři šéfy, kteří v minulosti vedli tým některého z klubů NHL. Tavares tuto funkci zastával pět let na Long Islandu a teď druhým rokem v Torontu. Musí se nechat, že vůdcovských typů je v kabině Leafs dost.

Bude to konečně stačit?

Kyle Dubas obětoval hodně. Hlavně cena za Foligna byla vysoká. Trenér Sheldon Keefe je ale z hokejového univerzála nadšený. „Je to jeden z těch chlapů, co udělá pro výhru všechno. Může hrát na jakémkoli postu a jakýkoli styl. Splní spoustu požadavků, když opravdu potřebujete zvítězit,“ řekl trenér Javorových listů na ranním rozbruslení v Montrealu.

Bývalý hráč Columbusu musí po příjezdu do Kanady absolvovat sedmidenní karanténu, jeho první start za Toronto tedy vypadá reálně asi až na 21. dubna s Winnipegem Jets.

Foligno není jedinou posilou. Tou další je David Rittich, který rozšířil konkurenci v brankovišti. Frederik Andersen je bohužel zraněný a na brzký návrat to nevypadá. Mezi náhradníky je ovšem slušná tlačenice. „S Rittichem, Michaelem Hutchinsonem a nouzovým záskokem Veini Vehviläinenem za Jacka Campbella to dává čtyři zdravé gólmany,“ rekapituluje list Toronto Sun.

Výhodou českého brankáře je, že působí v Kanadě, po přestupu z Calgary tedy nemusí do karantény. Na druhou stranu velké zkušenosti nepřináší. Z play off prakticky žádné, za čtyři roky u Flames nastoupil v pohárové části k jedinému zápasu. Letos zapsal ke čtyřem výhrám sedm porážek a nelze se zbavit dojmu, že marně hledá někdejší formu.

Toronto nicméně má, o co usilovalo. Nikdo se nezříká zodpovědnosti. Hlad po úspěchu je po 54letém čekání na Stanley Cup obrovský. „Je čas. Musíme začít makat a všechno to před play off dobře rozjet,“ říká nejproduktivnější obránce Leafs Morgan Rielly.

Hlavně z příchodu Foligna je nadšený. „Hraje tvrdě, je to velký chlap, je dobrý v rozích, dobrý na puku. Během kariéry si tvrdou prací vysloužil skvělou pověst. Získat takového hráče je výborný pocit,“ hodnotil příchod třiatřicetiletého forvarda.

Těsně před uzávěrkou přestupů přivedl kanadský klub do svých řad ještě finského centra Anttiho Suomelu ze San Jose a do obrany Bena Huttona z Anaheimu. První odehrál v NHL v sedmadvaceti letech dosud jen 51 zápasů (4+11), druhý přináší ve stejném věku zkušenosti 375 utkání (16+75).

Generální manažer Javorových listů se neomezoval. Utratil hodně, aby konečně přešel aspoň první kolo, kde skončilo Toronto čtyřikrát po sobě. V roce 2017 s Washingtonem, pak dvakrát s Bostonem, loni v kvalifikačním kole s Columbusem. Naposledy hrálo Toronto aspoň druhé kolo v roce 2004. Letos by ale všichni chtěli víc než to. Vedoucí pozice v Severní divizi je příslibem.

„Jako hráči přijímáme odpovědnost. Získali jsme posily, cítíme se skvěle. Hodně chlapů u nás v šatně by bylo lídry kdekoli v lize. Jako parta letos máme výsledky, je tu příležitost hrát v květnu dobrý hokej,“ naznačil Morgan Rielly.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+